Ben Affleck se declara para Jennifer Lopez: “a maior artista da história do mundo”

O ator também disse o que acha sobre servir de inspiração para as músicas de Jennifer

Que Jennifer Lopez e Ben Affleck são apaixonados um pelo outro todo mundo sabe e o casal não faz questão de poupar elogios um para o outro sempre que pode, em uma entrevista recente ao podcast SmartLess. O ator chegou a dizer que ela é a "melhor artista da história do mundo".

A declaração foi feita enquanto ele comentava o fato de que a cantora já lançou algumas músicas sobre o relacionamento dos dois. Eles estiveram juntos entre 2002 e 2004 e, praticamente 20 anos depois, retomaram a união e se casaram.

O primeiro namoro do casal rendeu a canção Dear Ben, do álbum This Is Me, de 2002. Em 2023, Jennifer lançou uma "continuação" para a música, intitulada "Dear Ben Pt. II”, parte do disco This Is Me… Now.

Ben explicou que se sente honrado pois “a maior artista da história” escreveu músicas sobre ele. “As canções que foram escritas sobre mim foram escritas pela maior artista da história do mundo, Jennifer Lopez“, disse o vencedor do Oscar. “Eu não sei se elas são exatamente sobre mim, talvez inspiradas em mim porque há algumas coisas negativas lá. Ela é incrível.”

Durante a conversa com os apresentadores Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, o ator também elogiou as canções da cantora: "Eu realmente amo a música dela, é brilhante e eu sei todas".

Ele ainda brincou sobre o tipo de situação que passa por ser casado com uma estrela da música. "Estamos sentados no carro, você sabe, e eu estou cantarolando junto com o rádio. E então uma cantora profissional chega e canta junto e você se sente tipo: 'Bom, isso é vergonhoso'", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Ben Affleck abre o jogo sobre cara de emburrado no Grammy

Ben Affleck finalmente veio a público comentar sobre a cara de emburrado que ficou durante a premiação Grammy e acabou virando meme nas redes sociais:

“Eu vi [o apresentador do Grammy vindo] e fiquei tipo: ‘Ah Deus’. Eles estavam com a câmera na gente, mas eu não sabia que estavam filmando”, começou explicando o ator para a revista americana The Hollywood Reporter.