Belo prepara show do Dia dos Namorados e se declara para Gracyanne: "Todos os dias"

Embalado por vários hits apaixonados, o cantor Belo (49) tem se preparado para um show especial do Dia dos Namorados, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou sobre o evento e como costuma celebrar a data com Gracyanne Barbosa (49).

"O In Concert é um projeto que eu gosto muito de fazer e neste dia especial poder embalar milhares de casais é ainda mais satisfatório", disse o artista, que subirá ao palco da Vibra SP para cantar as canções mais românticas de sua carreira.

Com a agenda apertada nesta segunda-feira, 12, Belo confessou que não chegou a pensar em nada especial para comemorar a data com Gracy, mas garante que os dois aproveitam cada segundo que estão juntos. " Nosso dia dos namorados é todos os dias, a gente comemora bastante. Quem sabe ela consegue me acompanhar segunda ", disse.

Com uma base de fãs gigantesca nas redes sociais, o carioca não nega que adora receber o carinho daqueles que torcem por seu casamento com a influenciadora fitness: "É maravilhoso saber que as pessoas gostam e se identificam com a gente, nossos fãs são incríveis".

Seguro de si e de seu relacionamento, o artista revelou que não se importa com os comentários que envolvem as postagens da amada, que volta e meia chama atenção pelo seu corpão musculoso. "Em primeiro lugar e o mais importante é ela gostar de quem ela é. O resto é o que os outros acham. Pra mim ela é perfeita", disparou.

Nos últimos meses, Belo tem surpreendido ao mostrar todo o seu gingado no Dança dos Famosos 2023. Presente na semifinal da competição, ele também está impressionando com seu desempenho: " Eu aceitei o desafio e me joguei nele. Eu estou me dedicando de verdade, ensaiando todos os dias. A dança trouxe algo pra me completar como artista ".

Em tempo, Belo tem demonstrado estar interessado em experimentar vários lados de sua veia artística. Agora ele tem se preparado para estrear como ator na série Veronika, do Globoplay. Além disso, ele também tem gravado uma participação especial na nova temporada de Arcanjo Renegado, do mesmo streaming.