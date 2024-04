Belo alfineta atitude de Madonna com os brasileiros: ‘Triste’

O cantor Belo surpreendeu ao fazer um comentário após rumores envolvendo a cantora Madonna durante show

O cantor Belo surpreendeu ao fazer uma comentário sobre a cantora Madonna nas redes sociais. Ele respondeu a um post do colunista Leo Dias sobre uma atitude da estrela internacional.

Tudo começou quando Madonna fez um pedido inusitado para os fãs brasileiros durante um show nos Estados Unidos. No palco, ela pediu que os fãs só falassem em inglês. “Não estou no Brasil, então parem de falar português aqui”, afirmou ela.

A cantora pop virá ao Brasil no dia 4 de maio para um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Por causa da vinda dela, o grupo Soweto, que conta com o cantor Belo, precisou cancelar um show que iria fazer na Apoteose na mesma data por causa da logística dos dois eventos.

Assim, Belo alfinetou Madonna em um comentário sobre a atitude dela com os fãs. “Foi para isso que cancelamos o Soweto dia 4 de maio? De graça que sai caro! Triste”, disse ele.

Madonna relembra recuperação após o coma

A cantora Madonna surpreendeu ao relembrar qual foi a primeira palavra que disse ao acordar do coma em 2023. Ela ficou internada por causa de uma grave infecção bacteriana e ficou quatro dias em coma. Agora, já recuperada, ela relembrou a luta para recuperar suas forças ao fazer um depoimento durante seu show em Los Angeles.

A musa contou que a primeira palavra que disse foi: “Não”. E ainda brincou com a situação. “Tenho certeza de que foi Deus me dizendo: ‘Você quer vir? Quer vir comigo?’. [E eu disse] ‘Não’", afirmou ela, que ainda refletiu sobre sua força de vontade de retomar a carreira. “Eu já caí de muitos cavalos e quebrei muitos ossos, mas nada pode me impedir”.

Em outro momento, a estrela ainda contou sobre uma conversa com seu empresário Guy Oseary. “Ele disse: ‘Bem, quando você acha que quer voltar em turnê?’. Tirei o oxigênio do nariz, olhei para ele e disse: ‘Em dois malditos meses!’”, declarou.

Por fim, ela contou que tentou acelerar sua recuperação. “Eu ligava dia sim e dia não para meu médico e perguntar porque não tinha energia, quando minha energia voltaria… Tudo o que ele dizia era: ‘Saia ao sol’. Foi muito difícil para mim caminha da minha casa até o quintal e sentar ao sol. Sei que parece loucura, mas foi difícil”, afirmou.