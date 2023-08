Baco Exu do Blues aproveita encontro com Alcione para tietar artista

Cantor Baco Exu do Blues se encontra com Alcione após dividir palco com artista durante Criança Esperança

Nesta última segunda-feira, 7, o cantor de hip hop Baco Exu do Blues decidiu usar suas redes sociais para tietar a cantora de samba Alcione. Ícone do estilo musical, Marrom dividiu o palco do Criança Esperança com o artista, que fez questão de mostrar toda sua admiração pela sambista.

“O negão de tirar o chapéu dela”, escreveu o cantor de rap, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Twitter, fazendo referência à música Meu Ébano, da artista. Na foto, Baco aparece usando uma roupa clara, com uma camisa branca aberta e uma calça bege, enquanto Alcione surge com um vestido dourado. Ambos estão sentados e sorrindo para o registro tão pesado.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para o encontro de duas vozes tão incríveis. “Deus, que foto”, “Era só um feat, pelo amor de Deus”, “Meus amores”, “Que foto”, “Zerou a vida” e “A perfeição existe” são apenas alguns dos exemplos de mensagens deixadas pelos internautas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Baco Exu do Blues e Alcione.

o negão de tirar o chapéu dela pic.twitter.com/zm1q9lzHUT — baco azeite de dendê da bahia (@exudoblues) August 8, 2023

Diego Álvaro Ferreira Moncorvo, mais conhecido como Baco Exu do Blues é um cantor de rap e hip hop de 27 anos de idade, nascido no dia 11 de janeiro de 1996, na cidade de Salvador, na Bahia, ficou conhecido por músicas como Te amo Desgraça, Me Desculpa Jay Z e Girassóis de Van Gogh. Porém, o sucesso estrondoso veio com sua participação com Luísa Sonza em Hotel Caro e seu excelente álbum QVVJFA?.

Alcione Dias Nazareth, também conhecida como Marrom, é uma cantora de samba de 75 anos de idade, nascida no dia 21 de novembro de 1947, na cidade de São Luís, no Maranhão. Ganhou muito reconhecimento internacional nos anos 1970, com músicas como Não Deixe o Samba Morrer, Meu Vício é Você e muitos outros clássicos.