Luísa Sonza revela os bastidores do clipe 'Hotel Caro', parceria com Baco Exu do Blues

Luísa Sonza publica fotos dos bastidores do clipe intimista de 'Hotel Caro', sua parceria com Baco Exu do Blues

André Luiz Freitas Publicado em 21/06/2022, às 13h15

Luísa Sonza (23) postou em seu Instagram um vídeo das gravações do clipe do seu novo hit Hotel Caro, em parceria com o rapper Baco Exu do Blues (26).

Na sequência postada no Instagram da cantora, ela revela um pouco mais dos cenários usados no clipe intimista que retrata as dores de um término.

Assim como o clipe, criado por OG Cruz, os bastidores mostra a sulista fazendo pouco uso das cenas, mostrando mais o seu talento para interpretação.

"1", escreveu a compositora ao celebrar o sucesso da canção.

Vale lembrar que Hotel Caro, lançada no Dia dos Namorados, dia 12, estreou direto no topo do Spotify Brasil. Essa é a primeira vez que Baco Exu do Blues alcança o primeiro lugar do Spotify Brasil. Já Luísa Sonza é a única artista a ter 2 músicas no Top 10 do Spotify Brasil.

Luísa Sonza publica fotos dos bastidores do clipe intimista de 'Hotel Caro':