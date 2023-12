Após negar romance, Maiara surge com look sem alças em nova foto

Maiara, da dupla com Maraísa, surge com look poderoso na beira da piscina e compartilha texto sobre solitude: ‘Coisa de mulher moderna'

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, deu o que falar nesta quinta-feira, 21, ao ser envolvida em novos rumores. Ela foi alvo de boatos de que poderia reatar com o ex-namorado Fernando Zor, de quem se separou no primeiro semestre de 2023. Após negar os boatos, ela apareceu em uma nova foto nas redes sociais.

No final do dia, a musa surgiu com um body dourado sem alças ao relaxar ao lado de uma piscina em Cassange, na Bahia. Na legenda, a estrela compartilho um texto de Maria Alice Guimarães, que fez uma reflexão sobre ser mulher nos tempos atuais e a relação da solitude com a liberdade.

Em um trecho, o texto dizia: "Quem gosta de liberdade tem que aprender a conviver com a solitude. Ela pode ser uma boa companheira. Basta experimentar. Vale a pena. Diferente da solidão que carrega o estigma de ser triste, de ter cheiro de abandono, a solitude é amena e é uma opção pessoal, coisa de mulher moderna. De mulher poderosa, como diz por aí".

Em outro momento, a autora Maria Alice Guimarães disse: "Correr riscos faz parte do processo. Uma geração inteira de mulheres corajosas arriscou sua reputação para que se chegasse até aqui imunes aos falatórios maldosos de poucos anos atrás. Mulher é fêmea da natureza, livre para voar e buscar o que achar melhor para o seu momento, fazer escolhas, trilhar sua estrada. É preferível colidir com um muro de concreto do que não viver".

Cantora terminou noivado em outubro

Solteira após terminar o relacionamento com o cantor Matheus Gabriel, a cantora Maiara vem surpreendendo com seus looks poderosos para subir no palco. Nos últimos dias, a cantora falou sobre não usar aliança antes do término. "Eu tirei a aliança porque já tinha um tempo que eu estava sendo essa dificuldade da gente se encontrar, quando eu fui para Gurupi, a gente já estava há uns 10 dias sem nos ver, mas a gente tentou", disse ela.

Por meio do seu Twitter, a estrela contou que eles decidiram se separar sem brigas e sem traição. "Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", disse ela.