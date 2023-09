Após cinco anos, Victor e Leo anunciam volta: ''Reconstruímos nossa base familiar''

Depois de longa pausa para se acertarem, cantores Victor e Leo anunciam volta aos palcos

A dupla Victor e Leo anunciou neste sábado, 23, em seu perfil na rede social, que voltará a se apresentar após uma longa pausa. Depois de cinco anos longe dos palcos, os irmãos escreveram que decidiram retomar os trabalhos juntos.

Segundo eles, durante o tempo afastados, eles conseguiram se acertar, descansar e repensar muita coisa. "Cinco anos se passaram e nos trouxeram ao agora. Durante essa longa pausa, realizamos várias outras. Uma pausa para um café, outra para tocar um violão. Voltamos para as nossas raízes e abraçamos com tempo quem a gente ama", falaram.

"A nossa história precisava de manutenção como irmãos, então nesses anos reconstruímos a nossa base familiar longe dos palcos. Enquanto isso, vocês seguiram nos acompanhando, totalmente presentes. Foram inúmeras vezes que recebemos comentários com um simples ‘tô aqui ouvindo vocês’, ‘as borboletas do meu jardim sumiram’, ‘cadê vocês?’. Estamos aqui. Como nessa foto, abraçados", declararam.

Victor e Leo então falaram sobre voltarem e não apenas realizar o desejo dos fãs, como também de seus pais. "Há poucos dias estávamos frente a frente contando para os nossos pais que vamos realizar o que eles vêm pedindo há alguns anos. E é com a mesma emoção que a gente viu nos olhos deles que compartilhamos com vocês, em primeira mão: estamos de volta. Estaremos juntos em uma turnê com 30 cidades escolhidas com carinho, curtindo cada segundo e revivendo a emoção que é cantar ao lado de vocês. A nossa história não termina aqui”, anunciaram.

É bom lembrar que o fim da dupla aconteceu em um momento turbulento na vida dos sertanejos. Isso porque Victor foi acusado de violência doméstica após sua esposa expor que foi vítima de agressão física enquanto estava grávida. Imagens chegaram a confirmar o momento de ataque do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O que aconteceu com Victor e Leo? Dupla rompeu após caso de polícia

Apesar da situação de violência doméstica ter marcado negativamente o trabalho dos irmãos, Leo garantiu que a dupla não chegou ao fim apenas por isso. Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, o cantor abriu o jogo e revelou que a relação dos dois já estava desgastada.

“Foi muito doído. Eu falo nas minhas palavras que foi uma decisão muito difícil a de aceitar que não dava mais certo; que não existia mais. Nós [Leo e o irmão Victor] estávamos vivendo um casamento que não existia mais. A gente estava indo para a estrada sofrer, tanto eu quanto ele”, disse ele.

“As pessoas não sabem o porquê da nossa pausa. Não foi por causa do erro do meu irmão. Antes disso a gente já tinha divergências de opiniões, do que queríamos em cima do palco, o que queríamos pro futuro e as pessoas já se sentiam isso. As pessoas viam o show do Victor e Leo e viam que eram duas pessoas que pensavam diferente”, completou.

Diante da confusão, o artista contou que eles agora seguem com a relação familiar saudável e não costumam discutir sobre carreira. Segundo Leo Chaves, o transtorno poderia ter sido melhor administrado caso eles tivessem mais maturidade para o lado profissional.

"Pouco falamos sobre profissional e música. Nós voltamos a ser irmãos. Não tínhamos mais relação de irmãos. Não é só a questão pessoal, mas eu associo uma imaturidade nossa, na época, para administrar o nosso negócio”, declarou.