Ao lado do filho de Rita Lee, Luísa Sonza se emociona durante homenagem

Com presença do namorado na plateia, Luísa Sonza chora em homenagem à cantora Rita Lee durante show em São Paulo com Beto Lee

Fã declarada, a cantora Luísa Sonza não conseguiu segurar a emoção durante apresentação em homenagem a Rita Lee (1947 - 2023) na noite de sábado, 29, na capital de São Paulo.

A artista pop participou do show "Rita Lee por Beto Lee in Concert", ao lado do herdeiro de Rita, Beto Lee, fruto do relacionamento com o músico Roberto Carvalho, que estava presente na plateia.

Convidada especial de Beto, Luísa subiu ao palco e chorou ao cantar em homenagem a Rita, que faleceu aos 75 anos em maio deste ano, após batalha contra câncer no pulmão.

A cantora Fernanda Abreu também marcou presença como convidada, usando um look com uma imagem de Rita. O namorado de Sonza, Chico Veiga, youtuber conhecido como Chico Moedas, também prestigiou o show.

Fotos: Van Campos/Ag News

Luísa Sonza é flagrada aos beijos com o novo namorado em aeroporto

A cantora Luisa Sonza esbanjou romantismo ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo na noite da última quinta-feira, 27. Após uma temporada nos Estados Unidos, ela voltou ao Brasil e foi recebida pelo seu novo namorado, Chico Veiga. Os dois foram flagrados trocando beijos e carinhos ao se reencontrarem no saguão do aeroporto e não se intimidaram com a presença dos paparazzi.

Vale lembrar que Luisa e Chico assumiram o romance no dia do aniversário de 25 anos dela. Ele compartilhou um álbum de fotos românticas dos dois juntos ao fazer uma linda declaração e confirmaram que estão se conhecendo melhor.

“Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, começou Chico.