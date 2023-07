Luisa Sonza é flagrada aos beijos com seu novo namorado no aeroporto

Luisa Sonza é recebida por Chico Veiga após viagem e enche o namorado de beijos no saguão do aeroporto

A cantora Luisa Sonza esbanjou romantismo ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo na noite de quinta-feira, 27. Após uma temporada nos Estados Unidos, ela voltou ao Brasil e foi recebida pelo seu novo namorado, Chico Veiga. Os dois foram flagrados trocando beijos e carinhos ao se reencontrarem no saguão do aeroporto e não se intimidaram com a presença dos paparazzi.

Vale lembrar que Luisa e Chico assumiram o romance no dia do aniversário de 25 anos dela. Ele compartilhou um álbum de fotos românticas dos dois juntos e confirmaram que estão se conhecendo melhor.

Na legenda do post, Chico declarou a sua admiração pela cantora. “Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, disse ele.

E completou: “Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade".

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Luisa Sonza exibe boa forma em dia de sol

A cantora Luisa Sonza aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e seduziu seus seguidores ao posar apenas de biquíni fio-dental. A estrela exibiu um vídeo nos stories do Instagram de quando deu aquela conferida em suas curvas impecáveis no lindo dia de sol.

Nas imagens, ela surgiu com biquíni e top na cor cinza na área da piscina de uma mansão. A musa posou de frente e de costas enquanto ajeitava o seu modelito no seu corpaço sarado.

Recentemente, Luisa Sonza mostrou os bastidores das gravações de seu documentário para a Netflix. Ela apareceu de topless na piscina enquanto era filmada por uma equipe de audiovisual. “Em breve na Netflix”, disse ela na legenda.