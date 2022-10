Any Gabrielly, do Now United, anuncia que está namorando

Cantora que está de saída do grupo Now United, Any Gabrielly, usa suas redes sociais para mostrar namorado

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Any Gabrielly (20) anunciou em suas redes socias que está namorando! Através de fotos fofas com o boy, a integrante do Now United, que anunciou há pouco tempo que está de saída do grupo, mostrou momentos com o ator Andrew Neaves.

Há pouco tempo, Any participou do PocCast e contou que estaria namorando, há seis meses já! Sem indícios de quem seria o sortudo, a cantora decidiu desvendar o próprio mistério que criou ao falar sobre isso.

“Entãooo, acontece que eu tenho um namorado! Te amoooo”, escreveu ela ao publicar uma sequência de fotos ao lado de Andrew. Nos registros, ela aparece comemorando aniversário com ele, festas à fantasia, aos beijos, e outros momentos fofíssimos de casal.

Nos comentários, amigos e fãs foram à loucura com a novidade. “Aiiiiii”, escreveu a atriz Maísa. “Aaaaaaaa”, escreveu, surtando, o ex-BBB João Pedrosa. Além disso, cantoras como Pabllo Vittar e Heyoon Jeong - também do Now United - encheram a publicação de corações e carinhas apaixonadas.

Veja a publicação de Any Gabrielly, do Now United, anunciando que está namorando:

Any Gabrielly anuncia saída do grupo Now United

Any Gabrielly contou em entrevista exclusiva para a Rolling Stone Brasil que está saindo do Now United. Ela terá uma carreira solo gerenciada por Simon Fuller, empresário e criador do grupo em que ela faz parte.

“Eu escutei minha intuição e ainda bem que tiveram pessoas que confiaram em mim. Eu amadureci muito durante os anos no Now United, e agora eu queria poder ter mais liberdade, por mais que eu fosse feliz com o que fazia, eu queria explorar outras áreas como artista”, comentou a artista.

A cantora, que também tem trabalhos como atriz e dubladora, deu mais detalhes sobre a decisão feita: “É um processo de redescoberta, estou aberta para o mundo. Eu amo o Now United, mas quero me apresentar de outra forma e transmitir uma mensagem sobre quem eu sou hoje e o que quero ser (...) vou seguir trabalhando duro como sempre fiz, com graciosidade, sendo gentil, respeitando todos e sempre me divertindo”.