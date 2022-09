Any Gabrielly anuncia saída do grupo Now United: “Um processo de redescoberta”

Em entrevista, a cantora Any Gabrielly confirmou sua saída do grupo musical Now United e anunciou o início de carreira solo

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 17h26

Nesta quinta-feira, 22, Any Gabrielly (19) anunciou em entrevista exclusiva à revista Rolling Stone Brasil que está saindo do grupo Now United e começará a seguir carreira solo.

A cantora irá ter esta nova fase da carreira gerenciada pelo empresário Simon Fuller, o criador do Now United.

“Eu escutei minha intuição e ainda bem que tiveram pessoas que confiaram em mim. Eu amadureci muito durante os anos no Now United, e agora eu queria poder ter mais liberdade, por mais que eu fosse feliz com o que fazia, eu queria explorar outras áreas como artista”, comentou a jovem artista.

A cantora que também tem trabalhos como atriz e dubladora, deu mais detalhes sobre a decisão feita: “É um processo de redescoberta, estou aberta para o mundo. Eu amo o Now United, mas quero me apresentar de outra forma e transmitir uma mensagem sobre quem eu sou hoje e o que quero ser (...) vou seguir trabalhando duro como sempre fiz, com graciosidade, sendo gentil, respeitando todos e sempre me divertindo”.

Any ainda deu um pequeno spoiler para seus fãs do que pode vir por aí na nova fase profissional. “Eu devo ter umas 20 músicas gravadas, algumas delas talvez nunca vão ver a luz do dia, ou podem ser lançadas. Estou me preparando”, revelou.

Simon Fuller ainda comentou sobre a novidade e rasgou elogios à Any: “A Any é um talento extraordinário que representa o Brasil com orgulho e paixão e cuja trajetória pessoal reflete o conceito do Now United. Estou animado para trabalhar com ela em sua carreira solo e entusiasmado para encontrar um novo jovem talento brasileiro tão especial quanto ela para continuar a história do Now United”.

Despedida em grande estilo!

Antes de começar a nova fase, Any ainda fará uma apresentação com o Now United. Em dois meses, o grupo se apresenta em São Paulo.

O show marcará a despedida da cantora do grupo e promete despertar fortes emoções nos fãs que estiveram presentes na arena Allianz Parque no dia 19 de novembro.

“Vai ser um grande show. Uma vez eu estava no carro do meu pai e falei pra ele ‘Eu só vou me sentir uma artista de verdade quando eu subir naquele palco’, e agora eu vou me apresentar no Allianz Parque, que é um lugar muito icônico pra mim, só isso já me deixa com o coração mexido. Eu não posso dar muitos spoilers, mas com certeza vai ser uma apresentação muito especial”, garantiu.

