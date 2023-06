Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, abandona vegetarianismo e retoma dieta com animais

Cantor Anthony Kiedis, da lendária banda de rock, Red Hot Chili Peppers, revela ter adotado novo regime alimentar durante pandemia

O cantor Anthony Kiedis (60), ídolo da icônica banda de rock, Red Hot Chili Peppers, revelou que decidiu abandonar o vegetarianismo, passando a ter uma dieta com base de animais selvagens novamente. Durante sua participação no podcast Joe Rogan Experience, o artista contou que foi mudando a alimentação ao longo do tempo.

“Somos todos diferentes, todos temos metabolismos diferentes, genéticas diferentes, e tem sido uma jornada fantástica experimentar tudo. Eu honro a vida deles e respeito que estou tirando uma vida. Mas eles não vivem para sempre, e você está levando o corpo, não está levando o espírito”, comentou Anthony, ressaltando que respeita os animais.

Mas, quando disse ‘tudo’, o cantor realmente quis dizer tudo. Anthony come, por exemplo, carne de javali. “Eu adoro comida, eu como o dia inteiro, e respeito o caminho de cada um. Por muito tempo eu comi o que tinha, porque era tão pobre e vivia tão faminto, que o que quer você estivesse cozinhando era minha dieta”, contou, dizendo que já passou fome e que aprendeu a comer o que tinha.

Anthony virou vegetariano quando conheceu sua mulher, que afirmou que se ele virasse vegetariano, resolveria os problemas. “Quando comecei a aprender sobre comida, conheci uma garota, Ione Skye e a família dela era vegetariana. Resolvi tentar, fui vegetariano por uns anos, fiquei pobre de novo e voltei a comer o que tinha, e tentei tudo, uma dieta à base de peixes, vegetarianismo de novo... Mas meu corpo nunca se adaptou perfeitamente”, disse.

Porém, foi quando ele conheceu outra mulher, cientista e nutricionista, que começou a estudar os genes do artista, prescrevendo uma dieta adequada à genética dele. “Ela disse: quero que você coma jacaré, alce, rena, canguru, todas as lesões que você tem vão sumir", disse o cantor. "Aí veio a pandemia. Contratei um chef que forneceria todas essas coisas, e não tive outra opção a não ser comer todas essas coisas porque era o que tinha geladeira. Ele cozinhava e me entregava a comida. Me senti melhor que nunca na vida, mais forte, mais esperto, com clareza mental. Então essa é minha dieta agora”, contou.

Anthony Kiedis ainda revelou que seu animal selvagem preferido é o javali. “Ele come sementes, folhas, larvas e todas essas coisas boas do solo da floresta. E aquilo transforma a carne dele em algo bom”, explicou, durante a entrevista que aconteceu há pouco mais de um ano, mas que foi traduzida pelo Arte Legendada.