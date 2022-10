Anitta volta às redes e agradece por prêmio: ''A gente vai se ver em breve''

Anitta retorna às redes sociais após sumiço e faz agradecimento especial aos fãs por troféus no Prêmio Multishow 2022

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 09h45

A cantora Anitta (29) retornou às redes sociais nesta quarta-feira, 19, após um tempo afastada, para agradecer aos seus fãs por a representarem no Prêmio Multishow 2022!

Na noite de terça-feira, 18, a premiação aconteceu no Rio de Janeiro, e a artista foi foi vencedora em algumas categorias.

Em vídeo publicado em sua conta no Twitter e nos Stories de seu Instagram, ela surgiu sem maquiagem, com os cabelos presos e usando roupa branca após alguns dias sem aparecer na web.

"Bom dia para todos os meus fãs. Acordei sabendo que a gente está cheio de prêmio. Estou muito feliz, vocês são as coisas mais importantes da minha vida", começou falando.

"Não pude estar presente, mas espero que tenham gostado da ideia de levar fãs para receber os prêmios. Se não tivesse ganhado, estaria feliz também. Tenho gratidão por ter fãs por vocês. Obrigada todo mundo que me apoia. A gente vai se encontrar em breve", finalizou Anitta, que foi representada na premiação por seu irmão, Renan Machado.

Anitta levou o prêmio nas categorias Música do Ano com o hit Envolver, Artista do Ano e Clipe TVZ do Ano, com a canção Boys Don't Cry. Confira a lista completa dos ganhadores!

Confira o vídeo de Anitta:

Anitta arrasa com look de barriga de fora

Na terça-feira, 18, a cantora Anitta deixou seus seguidores babando após publicar nova foto em suas redes sociais de um look já mostrado anteriormente pela artista. Com um outfit verde brilhante, ela arrancou elogios de seus mais de milhões de fãs na publicação. Em seu Instagram, a cantora indicada ao Grammy Latino escreveu na legenda: “Too good I had to post another one (Muito bom então tive que postar outra, em português)”. Usando um look todo verde com botas brancas até o joelho, a brasileira arrasou colocando um pouco de sua barriga para fora, deixando seus seguidores sem ar com a nova foto.

