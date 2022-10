Anitta arrasa com look de barriga de fora: ‘Deusa’

Cantora Anitta arranca elogios de seus seguidores ao postar nova foto de look já mostrado antes

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 19h06

Nesta terça-feira, 18, a cantora Anitta (29) deixou seus seguidores babando após publicar nova foto em suas redes sociais de um look já mostrado anteriormente pela artista. Com um outfit verde brilhante, ela arrancou elogios de seus mais de milhões de fãs na publicação.

Em seu Instagram, a cantora indicada ao Grammy Latino escreveu na legenda: “Too good I had to post another one (Muito bom então tive que postar outra, em portugês)”. Usando um look todo verde com botas brancas até o joelho, a brasileira arrasou colocando um pouco de sua barriga para fora, deixando seus seguidores sem ar com a nova foto do outfit.

“Deusa”, “Gata”, “Gostosa”, “Maravilhosa”, “Eu te amo para sempre”, são alguns dos milhares de elogios que podemos encontrar de seus seguidores. Além dos milhares de corações e carinhas de apaixonados enviados.

Veja a publicação de Anitta com look todo verde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta sensualiza ao posar com look ousado e com a barriga de fora

A cantora brasileira Anitta excedeu os limites da beleza ao aparecer em suas redes sociais mostrando um novo ensaio fotográfico para seus seguidores. Esbanjando sensualidade com vestido ousado, ela elevou a temperatura da internet.

Nas fotos novas, ela ousou apostando em um modelito todo verde, com muito brilho. O look deixou a barriga dela de fora e também a perna torneada em uma fenda na saia.