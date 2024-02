Anitta surpreende com resposta ao ser questionada sobre término de cantor famoso

Em uma entrevista no Chile, a cantora Anitta surpreendeu o público ao responder pergunta sobre vida pessoal de rapper famoso

A cantora Anitta, que está no Chile para realizar uma apresentação no festival 'Viña del Mar', ficou entre os assuntos mais comentados da web na noite de quarta-feira, 28, após o trecho de uma entrevista viralizar nas redes. No registro em questão, ela responde de forma inesperada a uma pergunta de Pamela Diaz sobre a vida pessoal de um cantor famoso.

Durante o bate-papo sobre sua passagem pelo país, Anitta foi questionada se cantaria a música 'Bellakeo', seu hit em parceria com o rapper mexicano Peso Pluma. Ao revelar que a canção está presente em seu setlist, a entrevistadora contou para a brasileira que o artista, também confirmado no festival, não participaria mais.

Curiosa, Anitta perguntou o motivo de Peso Pluma não realizar mais a apresentação no 'Viña del Mar'. Pamela Diaz, então, explicou que o rapper terminou o relacionamento com Nicki Nicole após uma recente traição.

"Eu não sabia de nada disso, e o que isso tem a ver com meu show?", disparou a dona do hit 'Envolver', surpreendendo a youtuber.

O namoro do rapper mexicano chegou ao fim no início deste mês, quando Nicki Nicole, agora ex-namorada do artista, confirmou o término através das redes sociais. Dias antes da separação, o famoso foi flagrado ao lado de outra mulher em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Anitta after being asked about Peso Pluma & Nicki Nicole's situation:



"I didn't know about it, what does it has to do with my concert?" 🎤 pic.twitter.com/dbPMflPh00 — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) February 28, 2024

Yasmin Brunet revela ajuda de Anitta em inseguranças com o corpo

No início do BBB 24, da Globo, a modelo Yasmin Brunet abriu o coração e teve uma conversa bastante sincera sobre suas inseguranças. Ao lado de Wanessa Camargo, a sister revelou que a cantora Anitta a ajudou com questões de autoestima.

Aproveitando o assunto, a filha de Zezé Di Camargo revelou que cogitou a possibilidade de não usar biquíni na casa mais vigiada do país pelo mesmo motivo que a amiga. A mudança de ideia veio logo após ela perceber que as colegas de confinamento não se privaram disso ao decidirem curtir a piscina.

"Eu olhei minhas colegas, sendo corajosas, e eu falei: são lindos os corpos delas", declarou Wanessa Camargo. Na sequência, Yasmin Brunet explicou que mudou sua percepção com o próprio corpo e passou a se aceitar após o lançamento de uma música da 'Girl From Rio'.

"Eu tinha muita questão com meu corpo, eu ainda tenho, mas eu tinha muita questão até eu ver o início do clipe 'Vai Malandra' da Anitta e eu achei libertador. Eu até falei com a minha mãe... e ela falou: 'Exatamente, está vendo como pode ter um corpo normal?'. Se a Anitta, que é a Anitta, está todo mundo destrinchando tudo que ela faz, tem essa coragem... Com certeza ela tem noção do quanto isso inspira", relatou a filha de Luiza Brunet.