BBB 24: Yasmin Brunet revela ajuda importante de Anitta em inseguranças com corpo

Em conversa sobre autoestima no BBB 24, Yasmin Brunet contou que Anitta a ajudou a 'aceitar' melhor seu corpo: 'Libertador'

A modelo Yasmin Brunet abriu o coração e teve uma conversa bastante sincera no BBB 24, da Globo, na tarde desta quinta-feira, 11. Ao lado de Wanessa Camargo, a sister falou sobre as inseguranças que tinha com o próprio corpo e que a cantora Anitta a ajudou com questões de autoestima.

Aproveitando o assunto, a filha de Zezé Di Camargo revelou que cogitou a possibilidade de não usar biquíni na casa mais vigiada do país pelo mesmo motivo que a amiga. A mudança de ideia veio logo após ela perceber que as colegas de confinamento não se privaram disso ao decidirem curtir a piscina da casa mais vigiada do país.

"Eu olhei minhas colegas, sendo corajosas, e eu falei: são lindos os corpos delas", declarou Wanessa Camargo. Na sequência, Yasmin Brunet explicou que mudou sua percepção com o próprio corpo e passou a se aceitar após o lançamento de uma música da 'Girl From Rio'.

"Eu tinha muita questão com meu corpo, eu ainda tenho, mas eu tinha muita questão até eu ver o início do clipe 'Vai Malandra' da Anitta e eu achei libertador. Eu até falei com a minha mãe... e ela falou: 'Exatamente, está vendo como pode ter um corpo normal?'. Se a Anitta, que é a Anitta, está todo mundo destrinchando tudo que ela faz, tem essa coragem... Com certeza ela tem noção do quanto isso inspira", relatou a filha de Luiza Brunet.

Yasmin Brunet decide cortar laços com brother no BBB 24

A modelo Yasmin Brunetrevelou que não quer construir uma amizade com um dos brothers do confinamento do BBB 24, da Globo. Logo na primeira semana de jogo, ela confessou que não se sente próxima de Maycon e não pretende ter mais contato com ele no jogo.

Em uma conversa com Thalyta, a filha de Luiza Brunet contou que não gosta de algumas atitudes dele e não faz questão da proximidade.

"Eu não quero conversar com ele, não. Não estou gostando de muita coisa que ele está fazendo, ninguém aqui é obrigado a conversar com ninguém. Não estou gostando que ele está em vários momentos me forçando a estar falando com ele, sendo que eu não tenho interesse nenhum de falar com ele. Acho que aqui vão ter pessoas que a gente vai bater e não vai bater, com ele eu não bato e nem quero bater", afirmou ela.