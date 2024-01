BBB 24: Yasmin Brunet decide parar de falar com brother: ‘Não quero’

Climão no BBB 24! Yasmin Brunet anuncia que quer cortar relações com um dos participantes do reality show logo na primeira semana de jogo

A modelo Yasmin Brunet revelou que não quer construir uma amizade com um dos brothers do confinamento do BBB 24, da Globo. Logo na primeira semana de jogo, ela confessou que não se sente próxima de Maycon e não pretende ter mais contato com ele no jogo.

Em uma conversa com Thalyta, a filha de Luiza Brunet contou que não gosta de algumas atitudes dele e não faz questão da proximidade. "Eu não quero conversar com ele, não. Não estou gostando de muita coisa que ele está fazendo, ninguém aqui é obrigado a conversar com ninguém. Não estou gostando que ele está em vários momentos me forçando a estar falando com ele, sendo que eu não tenho interesse nenhum de falar com ele. Acho que aqui vão ter pessoas que a gente vai bater e não vai bater, com ele eu não bato e nem quero bater", afirmou ela.

Então, ela relembrou de uma situação envolvendo Maycon. "Aquele negócio que ele fez no Paredão, que ele entrou aqui e eu falei na moral com ele... O [Lucas] Luigi, eu queria falar com ele para entender o que tinha acontecido, para resolver. Eu falei com a Wanessa [Camargo] e ela falou: 'Cara, espera até amanhã'. A minha melhor amiga sempre fala isso também, que é pra você dormir e pensar no que você quer falar, se você realmente quer falar. Cara, você não pode obrigar alguém a falar com você, ele vem e obriga contato físico, vem e dá um abraço apertado, dois tapinhas no braço", declarou.

Vale lembrar que Yasmin Brunet e Maycon estão no primeiro paredão do BBB 24 com Giovanna. Um dos três vai ser eliminado na noite desta quinta-feira, 11.

Por outro lado, Maycon quer se aproximar de Yasmin

Na noite de quarta-feira, 10, Maycon conversou com Yasmin e demonstrou seu interesse em ser amigo dela. "Eu quero muito te evitar da forma como você está me evitando, mas eu não consigo. Só se mantém no que você acha que é verdade e a gente continua, tá?", disse ele.

"Mas eu queria muito conseguir te evitar. Eu planejei te evitar da forma como está me evitando", continuou o brother. Yasmin Brunet, por sua vez, respondeu: "Não estou querendo te deixar mal, de forma alguma. Só acho que é melhor".

Na sequência, Maycon reforçou que não agiu por maldade ao combinar com outros aliados de jogo o voto em massa na modelo. Por fim, ele ainda deixou claro que gostaria de formar um laço de amizade com a loira. "Quero muito ser seu amigo lá fora", avisou.