Anitta revela capa e faixas inéditas do álbum 'Versions of Me: Deluxe'

Anitta revela capa oficial, data de lançamento e novas parceiras inéditas do álbum 'Versions of Me: Deluxe'

Na manhã desta terça-feira, 23, a cantora Anitta (29) revelou novos detalhes do álbum Versions of Me: Deluxe, através de um anúncio. Na postagem, ela revelou a tão esperada capa e a lista completa de faixas.

Seguindo a estética da primeira capa, a versão deluxe também traz a brincadeira com diferentes versões de sua aparência é estendida para abraçar os visuais dos clipes de Boys Don't Cry, Faking Love e Girl From Rio.

Na postagem, a artista brasileira mostrou duas parcerias inéditas: feat do rapper A$AP Ferg e do produtor Harv em Practice e presença de L7NNON e Maffio em Yo No Se. Ainda na legenda da publicação, garantiu a nova versão chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira, 25.

Além do mais, o relançamento inclui quatro novas faixas, incluindo parcerias divulgadas com Maluma com a música El Que Espera, a faixa Lobby com Missy Elliott, além de remix para Dançarina, parceria com Pedro Sampaio, Dadju e participação de MC Pedrinho e Nicky Jam.

Anitta revela detalhes finais do álbum 'Versions of Me: Deluxe':

Anitta é a 1ª brasileira a se apresentar no palco principal do VMA:

Foi confirmado também nesta sexta-feira, 05, que Anitta será a primeira cantora brasileira a se apresentar no palco principal do MTV Video Music Awards, o VMA, no dia 28 de agosto, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A brasileira é uma das indicadas ao prêmio, na categoria Música Latina e com isso, a cantora também é a primeira artista solo brasileira a ser indicada no evento promovido pela MTV.

Anitta diz que 'Versions of Me (Deluxe)' faz parte de uma estratégia de divulgação:

Ainda durante o bate-papo, a carioca contou que o álbum faz parte de uma estratégia de divulgação. “Foi por uma estratégia de divulgação, na verdade, e de tempo. Eu e minha equipe resolvemos fazer dessa maneira", detalhou ela.