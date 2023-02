Anitta já afirmou que deve se aposentar cedo: 'Não vou cantar para sempre'

Anitta também revelou que pretende usar tempo para se dedicar à carreira de atriz

Anitta (29) deu o que falar nesta terça-feira, 14, ao anunciar uma pausa na carreira após cumprir sua agenda de Carnaval. Porém, essa não é a primeira vez que a artista comenta sobre dar um tempo no trabalho de cantora e até mesmo aponta uma possível aposentadoria.

Em outubro do ano passado, a artista disse que já estava planejando sua aposentadoria como cantora. A brasileira, que foi indicada ao Grammy 2023, afirmou que aproveitaria o tempo para estudar e se lançar na carreira de atriz. "Claro que não vou [cantar para sempre]", contou Anitta, em entrevista ao jornal The Wall Street Journal.

"É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?", refletiu, ainda na conversa. No tapete vermelho da premiação internacional Anitta ainda revelou, sem dar muitos detalhes, que participará de uma série com as gravações já iniciadas.

Além disso, ela também já precisou implementar mudanças em sua temporada de shows para cuidar de sua saúde."Estou com acompanhamento médico porque não está muito fácil esse ano. Normalmente, faço isso com o pé nas costas, mas, esse ano, senti bem. Hoje acordei e percebi que não está fácil, não. Mas vamos lá", disse Anitta, que em 2022 foi diagnosticada com endometriose e com o Epstein-Barr Vírus, conhecido como EBV.

A artista também já declarou que pretende se aposentar cedo, tendo planos para deixar a carreira de cantora aos 30 anos. A decisão de Anitta foi reavaliada após as últimas conquistas da cantora, porém, ela ainda pretende deixar os holofotes cedo.

"Não vou esperar ficar velha para parar. Vou parar cedo. Não de trabalhar, eu acho. Acho que música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, esporte, amor, mas não tenho vontade de ficar nesse compromisso de ter um hit, o compromisso de fazer um sucesso, de estar bombando", contou, em entrevista ao PodDelas, no YouTube.

ENTENDA PAUSA NA CARREIRA DE ANITTA

"Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", declarou a artista a RicTV, afiliada da Record no Paraná.

A cantora ainda foi questionada sobre os destinos que pretende visitar durante o período sabático: "Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi... Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora", afirmou Anitta, que ainda estará envolvida em projetos de atuação neste ano.