Anitta revela que fará pausa na carreira após o carnaval: "Férias"

"Vou ficar bastante tempo fora", declarou Anitta após encerrar a temporada de ensaios para a folia

Anitta (29) anunciou que fará uma pausa sua carreira após cumprir sua agenda no Carnaval. A cantora falou sobre seus próximos passos.

"Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", declarou a artista a RicTV, afiliada da Record no Paraná.

A cantora ainda foi questionada sobre os destinos que pretende visitar durante o período sabático: "Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi... Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora", afirmou ela, que ainda estará envolvida em projetos de atuação neste ano.

Recentemente, Anitta contou que precisou implementar mudanças na nova temporada de shows por um cuidado maior com a saúde: "Estou com acompanhamento médico porque não está muito fácil esse ano. Normalmente, faço isso com o pé nas costas, mas, esse ano, senti bem. Hoje acordei e percebi que não está fácil, não. Mas vamos lá", disse.

Anitta revela detalhes do look que usou no tapete vermelho do Grammy

Anitta escolheu um vestido preto nada básico da grife Versace. O modelito faz parte da coleção de 2003 da marca e ela escolheu joias da Tiffany para completar o visual.

O colar foi o destaque da produção: avaliado em R$ 455 mil, ele conta com uma pedra chamada Kunzita.

Os brincos de argola e o bracelete, também cravejados de diamantes, custam R$ 312 mil e R$ 428 mil, respectivamente.

Ela também usou dois anéis nada básicos, que podem ser adquiridos por R$ 167 mil, cada. Fazendo algumas contas, Anitta usou uma soma de R$ 1,52 milhão em joalheria.

Outra cantora que chamou a atenção com joias extravagantes foi Taylor Swift (33), que desfilou com um par de brincos avaliado em mais de R$ 15 milhões.