Ana Castela brinca com especulações sobre sexualidade: “Macho”

Cantora Ana Castela surpreende fãs ao reagir às suposições sobre sua orientação sexual nas redes sociais

Recentemente, a cantora sertaneja Ana Castela (19) foi bombardeada com suposições sobre sua orientação sexual nas redes sociais. Em resposta, a ‘Boiadeira’, como é mais conhecida, surpreendeu ao reagir às especulações com bom humor. Ela até chegou a fazer piada sobre o assunto em uma publicação no Tik Tok.

As suposições se intensificaram depois que Ana trocou um beijo com o cantor sertanejo Gustavo Mioto (26), com quem estaria vivendo um affair, durante um show em Portugal. Em meio aos boatos sobre um suposto namoro, a cantora também recebeu especulações sobre sua sua sexualidade e um dos vídeos publicados por internautas foi notado pela artista.

O vídeo em questão mostra Ana chegando em Portugal de mãos dadas com Gustavo, ao som de uma letra sobre a comunidade LGBT. A cantora não apenas visualizou a publicação, como também, entrou na brincadeira e deixou um comentário: “Ana Macho”, ela fez piada sobre a especulação, sem revelar mais detalhes sobre sua orientação sexual.

Ana Castela brinca com especulações sobre sua sexualidade - Reprodução/Tik Tok

Tá rolando? Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam:

Ana Castela e Gustavo Mioto botaram lenha na fogueira sobre os boatos de namoro com uma aparição em público na noite de quarta-feira, 24. Os artistas protagonizaram o primeiro beijo em imagens que circulam nas redes sociais. O momento romântico aconteceu em um show em Coimbra, em Portugal, onde o sertanejo passa com sua atual turnê, Conexão.

Mas essa não é a primeira vez que os dois trocam demonstrações de carinho em público. Recentemente, Ana causou alvoroço ao publicar uma foto em que aparece trocando carinhos com Mioto na gravação de seu DVD. Na legenda, ela deixou uma frase enigmática: "Você tá cruzando a fronteira, esquece não que mais um passo você abre a porteira…", declarou na legenda da publicação