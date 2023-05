Alicia Keys se derrete pelo Rio de Janeiro em despedida: ‘Pronta’

Cantora Alicia Keys mostra últimos momentos em estadia na cidade maravilhosa após show

Nesta quarta-feira, 3, a cantora norte-americana Alicia Keys (42) iniciou sua turnê pela América Latina pela cidade do Rio de Janeiro. Em um show com direito a IZA no palco, a artista se derreteu pela cidade maravilhosa em suas redes sociais, ao se despedir, se preparando para ir para seu próximo destino, São Paulo, que recebe uma apresentação nesta sexta-feira, 5, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

“Rio, eu te amo! São Paulo, estou pronta para você…”, escreveu a artista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques compartilhados pela cantora, feitos pelo fotógrafo de músicos Marcos Hermes, Alicia aparece admirando e embelezando ainda mais a paisagem sensacional que tinha de seu hotel de luxo na cidade maravilhosa, usando um conjuntinho florido.

Os comentários foram inundados de fãs e artistas elogiando a cantora. IZA, que cantou Dona de Mim e Unthinkable ao lado de Keys, deixou diversos emojis de corações vermelhos, flores e carinhas apaixonadas. Já o cantor Naldo Benny, deixou apenas um emoji de mãozinha acenando. “Deusa”, exaltou a atriz Lucy Alves. “Faz bastante foto no Rio, porque São Paulo tem nada de paisagem para fazer a zen”, brincou um outro internauta. "Eu amo essa mulher! Me leva para o seu show, me leva para qualquer lugar, estou de malas prontas", pediu uma outra fã.

Alicia Keys continua sua turnê na América Latina por São Paulo, e depois passa por outros países, como Argentina, Chile, Colômbia e México.

Veja a publicação da cantora Alicia Keys esbanjando beleza e se derretendo em despedida do Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alicia Keys (@aliciakeys)



Alicia Keys esbanja simpatia em tarde no Rio de Janeiro

Ainda na quarta-feira, 3, Alicia foi flagrada já em solo brasileiro, curtindo a vista do hotel de luxo que ficou hospedada. A beldade surgiu com um macaquinho estampado e deixou à mostra suas pernas torneadas. Para completar o visual, ela usou brincos dourados e um lenço roxo no cabelo.