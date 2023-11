Alfonso Herrera quebra silêncio e responde sobre futuro show com RBD: "Muito feliz"

Em entrevista coletiva, Alfonso Herrera falou sobre sucesso do grupo RBD durante passagem pelo Brasil e Estados Unidos

Com a turnê Soy Rebelde Tour chegando ao fim, o ator Alfonso Herrera voltou a comentar sobre os rumores dele estar se preparando para fazer uma participação especial no último show do grupo RBD, marcado para acontecer no México, no dia 21 de dezembro.

"Absolutamente nada. É a primeira vez que escuto isso. Mas posso dizer que estou muito feliz por tudo o que eles estão vivendo. Está tudo incrível, os shows estão incríveis, o sucesso que eles estão tendo, e penso que o mais importante é focar na parte boa", disse ele, durante uma entrevista coletiva.

Desde que o RBD anunciou que iria realizar diversos shows em uma turnê especial, Poncho, como também é conhecido pelos fãs, sempre deixou claro que não se interessava em fazer participações. No entanto, em meio ao sucesso e aclamação do grupo nessa turnê, muitas pessoas ficaram em dúvida se o artista poderia prestigiar os amigos e fazer uma surpresa aos fãs.

"Temos que focar na importância que eles têm, como mexicanos, no Brasil, nos Estados Unidos, então é fantástico o que estão conseguindo", disse ele, que garantiu que estará com agenda ocupada enquanto os amigos estarão no palco.

Seguro de sua decisão, Alfonso finalizou o bate-papo afirmando que seus amigos, Christian Chavez (40), Christopher von Uckermann (37), Anahí (40) e Maite Perroni (40), são maduros e entendem seus motivos. "Honestamente, eles sabem que a amizade e o carinho estão muito além de uma presença", declara.

No início de novembro, o grupo RBD desembarcou no Brasil para fazer uma série de shows. Foram oito apresentações em estádios lotados e fãs enlouquecidos para ver seus artistas preferidos. Entre eles estavam diversos famosos brasileiros, que realizaram o sonho de assistir um show dos mexicanos.

Nomes como Pocah, Bruna Gonçalves, Bruna Griphao, Camila de Lucas, Larissa Manoela, Thaynara Og e Ana Caetano, foram algumas personalidades que estiveram nos shows do RBD no Brasil.