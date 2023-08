Atriz de Rebelde revela como descobriu gravidez antes de turnê: "Muito diferente"

Em entrevista à revista CARAS, Maite Perroni, atriz de Rebelde, lembrou como foi descobrir gravidez em um momento importante da carreira

A cantora Maite Perroni (40) pegou os fãs de surpresa no ano passado após anunciar que estava grávida. A notícia veio meses antes da artista, que ficou conhecida por estrelar a novela Rebelde, sair em turnê com os companheiros do grupo RBD.

Em entrevista exclusiva à CARAS, Maite comentou como foi descobrir a gravidez de Lía em um momento tão importante de sua vida. Segundo ela, tudo aconteceu durante os preparativos para o seu casamento com o produtor Andrés Tovar (40).

“Nunca imaginei que seria mãe no mesmo ano em que faria uma última turnê com meus companheiros do RBD", disse ela aos risos, sabendo da importância da turnê internacional envolvendo a turnê comemorativa Soy Rebelde, que se inicia em agosto.

A artista detalhou que começou a sentir os primeiros sintomas quando estava provando o seu vestido de casamento, totalmente de maneira inesperada. Ao relatar a situação, acabou sendo alertada por um amigo sobre a possibilidade de estar a espera de um bebê.

“Tinha ido à minha última prova de vestido e comecei a me sentir diferente, mas jamais imaginei que estivesse grávida. Até que um dos meus melhores amigos me disse que eu estava... Na manhã seguinte, fiz o teste e deu positivo”, relembrou.

Sobre as transformações do corpo em meios aos preparativos da turnê, Maite confessou que não se importou muito e, na verdade, estava amando sentir as alterações. "Minhas amigas me falavam sobre isso, mas é muito diferente poder viver e sentir na pele. Ver todas as mudanças pelas quais estou passando me traz uma sensação muito boa. Sem dúvida, estou feliz”, afirma.

Questionada sobre como fará para equilibrar a vida profissional com a chegada da filha, Maite disse que ainda está se planejando para o momento ao lado do marido. "Sei que será uma etapa completamente nova para nós dois, mas tenho certeza de que Andrés será um grande pai".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

Em novembro, Maite voltará aos palcos brasileiro ao lado de Anahí (39), Dulce María (37), Christian Chávez (39) e Christopher Uckermann (36) com a turnê Soy Rebelde. Serão oito apresentações, entre Rio de Janeiro e São Paulo.

“Tínhamos uma dívida pendente com todos os fãs. Felizmente, neste ano poderemos visitá-los para nos despedirmos com o coração cheio de carinho e gratidão”, disse ela, que fez uma declaração especial aos fãs brasileiros: "Eu amo o Brasil e agradeço por todo o apoio que os fãs brasileiros me deram ao longo de toda a minha carreira. Não vejo a hora de reencontrar a todos”.