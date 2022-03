Alexandre Nero lança 'A Partícula', segundo single de seu novo álbum:

Após lançar 'Nossa Senhora de Copacabana', Alexandre Nero surpreende com 'A Partícula'

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 17h53

Após Nossa Senhora de Copacabana, Alexandre Nero (52) voltou com tudo com a música A Partícula, que chegou acompanhada de um videoclipe especial.

A Partícula, que foi lançada na última sexta-feira, 18, é uma parceria com o cantor carioca João Cavalcanti e traz uma declaração pura sobre um universo tão conhecido pelos dois, o universo entre pai e filhos.

“A Partícula nasceu de uma melodia que me veio de supetão. Coisa rara pra mim. Costumam ser um parto demorado e doloroso. Saí cantando, fui pro violão e encontrei uma harmonia que me agradasse: gravei no celular e guardei por um bom tempo”, conta Alexandre.

Em seguida, Alexandre pontuou o significado da música, que é uma declaração aos filhos: "Achei a melodia tão bonita que queria um parceiro especial. João Cavalcanti é uma pessoa especial. Um grande artista, um grande homem e um grande pai. Eu, pai recente, queria fazer uma canção aos meus filhos. A letra do João chegou pronta e certeira. Conforme o tempo foi passando, e quanto mais eu cantava, fui descobrindo o meu pai ali, também. E assim percebi que não é apenas uma canção de um pai para um filho, mas de vários antepassados que se entrelaçam”, declarou.

A canção chegou acompanhada de um videoclipe sensível e delicado, assim como a música, focado nos momentos em família.

