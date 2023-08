Além de Xuxa, MC Marcinho teve outras duas musas para compor Glamurosa; saiba mais

Considerado o príncipe do funk, MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos

Considerado o príncipe do funk, o cantor MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos. Ao longo dos seus 30 anos de carreira, ele lançou sucessos que marcaram gerações, como a canção Glamurosa, que teve Xuxa Meneghel como musa inspiradora.

Porém, além da apresentadora, MC Marcinho usou a música lançada em 2001 para homenagear outras duas celebridades. Em 2013, ele revelou em entrevista ao site do TV Xuxa, da Globo, que também se inspirou em Regina Casé e na empresária Verônica Costa.

De acordo com o artista, a "rainha do funk" mencionada no refrão é Xuxa. Já a "poderosa" é a atriz e apresentadora, e a "glamurosa", que dá nome à canção, é a empresária considerada a mãe loira do funk —que hoje trabalha também como política pelo Partido Liberal.

Após a notícia da morte de MC Marcinho, Verônica usou suas redes sociais para homenagear o cantor. "Meu amigo de 30 anos. De uma vida. Parece que foi ontem que Deus o colocou no meu caminho na Furacão 2000", escreveu. "Marcinho foi nosso garoto nota 100! Meu coração está dilacerado."

A atriz e apresentadora também usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo. "Ainda bem que eu consegui te dizer mil vezes o quanto você era importante pra mim, pra gente, pra música e pro Brasil, mesmo que muitos ainda não saibam… Vai em paz, o que você fez, amigo, foi lindo demais!".

A informação da morte do artista foi confirmada pelo Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, em que ele estava internado desde o fim de junho por um quadro de insuficiência cardíaca e renal. MC Marcinho morreu em decorrência da falência múltipla de órgãos, deixando a ex-mulher e cinco filhos.

