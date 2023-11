Aguinaldo Silva perde a paciência com Madonna: ‘Meu dinheiro de volta’

Aguinaldo Silva desaprova atitude da cantora Madonna em show em Portugal

O autor de novelas Aguinaldo Silva ficou irritado com uma atitude da cantora Madonna em um show em Portugal na noite de segunda-feira, 6. Ele contou que a estrela internacional se atrasou para iniciar a apresentação em mais de uma hora.

Com isso, ele contou que queria o dinheiro dele de volta. “Madonna que vá à m*rda. Nem Jesus Cristo me faria esperar uma hora. Quero meu dinheiro de volta”, disse ele, e completou: “Esperando há uma hora, finalmente, ir ver Madonna aqui em Lisboa”.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à reclamação dele. “Uma hora de atraso é a treva! Falta de respeito com os fãs”, disse um seguidor. “Eu espero mais de uma hora para uma consulta médica, imagina para ver Madonna”, declarou outro.

Madonna celebra volta aos palcos

Comemorando os 40 anos de carreira, a cantora considera o retorno aos palcos também um "milagre" após ser internada às pressas em junho deste ano. A cantora deu entrada no hospital devido uma grave infecção bacteriana durante o verão americano, e chegou a adiar o início da turnê "Celebration" devido a gravidade da situação.

Durante um show na Sportpaleis, em Antuérpia, na Bélgica, ela retomou o assunto e revelou que ficou inconsciente no hospital. “Há menos de quatro meses, eu estava em um hospital e estava inconsciente, e as pessoas estavam pensando, prevendo que eu poderia não sobreviver”, desabafou a rainha do pop.

Em um discurso emocionante, Madonna ainda chegou a citar a mãe, que faleceu de câncer em 1963. “Então, é um milagre que eu esteja aqui agora. Minha mãe, Deus a abençoe, ela deve estar cuidando de mim - ela disse: 'Garota, não é sua hora de ir'”, continuou. De acordo com a cantora, recentemente ela tem tido "pensamentos estranhos" sobre a mãe ao relembrar o período em que ela lutou contra a doença, e o quão solitário deve ter sido o tratamento.

“De repente, senti simpatia e empatia por minha mãe, não pela parte da morte, mas pelo quão solitária ela deve ter se sentido deitada em um hospital, sabendo que não iria viver, e eu recebi outra chance”, disse ela. "Então, estou muito grata por isso".

Em seguida, Madonna falou sobre a recuperação e detalhou sua condição física atual. “Devo dizer que não me sinto muito bem agora, mas não posso reclamar porque estou viva”, confessou a artista. “Obrigado a Deus pelos meus filhos e a todos vocês pelo seu amor e apoio, eu realmente aprecio isso”, agradeceu a cantora.