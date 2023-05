Adele fará pausa após fortes dores de hérnia de disco; entenda problema da cantora

Cantora Adele revelou que sofre com dores de hérnia de disco desde a adolescência

A cantora Adele (34) anunciou que vai dar uma pausa na carreira após enfrentar um sério problema de saúde. A artista, que estava realizando apresentações ficas em Las Vegas, nos Estados Unidos, relatou fortes dores que a impediam de seguir com shows.

Adele sofre de hérnia de disco, uma condição bastante comum que afeta cerca de 5,4 milhões de brasileiros. Ela também é uma das principais causas de dores nas costas no mundo inteiro.

A hérnia de disco é uma lesão que acontece devido à ruptura do disco que fica no tecido cartilaginoso entre os ossos da coluna. Desgastados, esses discos, que servem para amortecer impacto entre as vértebras, podem provocar fortes dores entre os membros causando formigamentos, dormência e até fraquezas.

" Tenho cambaleado ultimamente porque tenho uma dor ciática muito forte ", disse Adele em um vídeo compartilhado por um fã que acompanhou uma de suas apresentações.

No ano passado ela já havia comentado sobre o problema de hérnia em entrevista à revista do Reino Unido The Face. Ela relatou que sofre com dores desde os seus 15 anos, quando descobriu sua primeira hérnia. " Eu tenho dores nas costas por, tipo, metade da minha vida, na verdade ", declarou.

Para prevenir o diagnóstico parecido com o da cantora, é importante adotar atividades físicas, evitar o sobrepeso e buscar manter uma postura correta durante a rotina. Caso queira aliviar as dores, especialistas recomendam fisioterapia, repouso e uso de analgésicos.

A famosa, que nos últimos anos perdeu peso e mudou o visual, completou dizendo que tem tentado superar o problema: "Ela se inflama, normalmente devido ao estresse ou a uma postura estúpida. Mas onde eu tenho minha barriga forte, lá embaixo, o que eu nunca tive antes, minhas costas não doem tanto. Isso significa que posso fazer mais, posso correr um pouco mais com meu filho".

O breve hiato de Adele, por enquanto, vai durar pouco tempo. Isso porque ela retorna em junho, onde seguirá com uma nova temporada de shows até novembro. Segundo a artista, logo depois ela não deve aparecer tão cedo na mídia e irá descansar com sua família.

"Minha vida é minúscula. Eu realmente não saio de casa e isso é por escolha. Minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem. Mas quanto maior minha carreira, mais assustada e ansiosa eu fico", contou.