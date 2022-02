Adele dança no pole dance e se diverte com hits em boate de striptease em Londres

A cantora Adele aproveitou a noite em uma casa de striptease e soltou o rebolado no pole dance

Publicado em 11/02/2022

Nós podemos afirmar que a cantora Adele (33) sabe, e muito bem, como se divertir em uma balada!

A estrela britânica fez uma aparição surpresa na casa noturna Heaven, em Londres, na noite da última quinta-feira, 10.

A compositora era uma das juradas convidadas do evento G-A-Y’s Porn Idol, ao lado de Cheryl Hole (28), estrela do reality RuPaul's Drag Race UK.

Provando que sabe aproveitar uma festsa, a cantora não ficou apenas como jurada mas também subiu ao palco, fazendo uma breve performance de pole dance e empolgando o público que estava presente.

Os vídeos começaram a circular quando os fãs gravaram a artista conversando com os convidados e cantando hits como: Nothing Breaks Like a Heart, da cantora Miley Cyrus(29) e It's Raining Men, da dupla The Weather Girls.

