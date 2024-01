8 momentos de Wanessa Camargo que você talvez nunca tenha visto

Relembre momentos do início da adolescência da cantora Wanessa Camargo em álbum de fotos do acervo da artista

A cantora Wanessa Camargo está confinada no BBB 24, da Globo, e tem uma longa carreira artística. Filha do cantor Zezé Di Camargo e da socialite Zilu Godoi, ela cresceu em uma família famosa e viu sua vida ser retratada na mídia desde muito jovem. Porém, será que existem fotos da cantora que você ainda não viu?

Para responder isso, que tal conferir algumas fotos raras da adolescência de Wanessa? O acervo de fotos dela é enorme e algumas imagens retratam a vida dela longe das câmeras. Abaixo, você confere fotos da cantora na fazenda da família, chamada É o Amor, em viagem com a mãe e também em um momento de descontração com o pai. Além disso, confira também uma apresentação dela na época da escola.

Fotos raras da vida de Wanessa Camargo:

Wanessa Camargo na fazenda 'É o Amor', que pertence a sua família - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo na fazenda 'É o Amor', que pertence a sua família - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo em uma apresentação de sua escola - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo em um momento na natureza - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo andando de Jet Ski na fazenda “É o Amor”. Até hoje, ela adora praticar a atividade - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo cantando com o pai, Zezé Di Camargo, em um momento familiar - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa com a mãe, Zilu, em viagem para a Disney, nos Estados Unidos - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo com os pais durante entrevista com o apresentador Gugu Liberato no ano de 1998 - Foto: Arquivo Pessoal

Wanessa Camargo já revelou motivo para ter aceitado convite para o BBB 24

Confinada no Big Brother Brasil 24, da Globo, a cantora Wanessa Camargo contou um pouco de sua história durante sua apresentação aos colegas de confinamento. Sempre muito sincera, a artista revelou o que a fez aceitar o convite de Boninho para o reality show.

Ao longo de seu discurso, a filha de Zezé Di Camargo contou que pensou seriamente na proposta de Boninho após o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, em 2022. Os dois viveram juntos por 15 anos e são pais de José Marcus e João Francisco, de 12 e 9 anos.

"Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão... sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força", declarou Wanessa Camargo.

E completou: "E aí esse ano, cara, quando veio a oportunidade de estar aqui, com tudo arrumado, eu falei: 'cara, tem uma coisa que eu sempre quis fazer na minha carreira toda que era mostrar para as pessoas quem eu sou'. Parte do meu trabalho cantando é ser verdadeira".

Vale lembrar que, atualmente, a sister está namorando o ator Dado Dolabella, com quem já viveu um romance nos anos 2000.