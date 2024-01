BBB 24: Zilu se diverte ao assistir Wanessa Camargo lavando louça: 'Primeira vez'

Mãe de Wanessa Camargo, Zilu brincou ao mostrar a sister dedicada nas tarefas domésticas do BBB 24

A torcida de Wanessa Camargo mostrou que está ligada em cada passo da cantora dentro do Big Brother Brasil 24, da Globo. Zilu Camargo, mãe da sister, usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 9, para comentar sobre as primeiras horas da artista na casa mais vigiada do país.

Através de seu Instagram oficial, a empresária publicou uma foto apontando para a TV, onde Wanessa aparece na cozinha do BBB 24 ao lado de outros confinados. Sempre de bom humor, Zilu brincou com o fato da filha fazer tarefas domésticas.

"Gente, é a primeira vez que eu vejo minha filha Wanessa lavando louça. Quem aí se identifica?", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas também se divertiram com a situação.

"Zilu sendo mãe raiz, fazendo passar vergonha", escreveu uma seguidora. "Eles são ótimos nas casas dos outros… filhos, né", brincou outra. "Velho ditado, na casa dos outros eles fazem tudo", comentou uma terceira.