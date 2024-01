Dado Dolabella surpreende ao opinar sobre Wanessa Camargo no BBB 24

O ator Dado Dolabella, namorado da cantora Wanessa Camargo, afirmou que o público vai conhecer a essência da amada durante o reality da Globo

Wanessa Camargo está no Camarote do BBB 24, reality da TV Globo, e seu namorado, o ator Dado Dolabella, abriu o jogo sobre o que pensa sobre a decisão da cantora de aceitar o convite para participar do programa.

Em mensagem enviada ao programa Fofocalizando, do SBT, o artista se mostrou bastante animado com a participação da amada, e afirmou que o público vai conhecer a verdadeira essência da artista, que é filha de Zilu e Zezé Di Camargo.

"O Brasil vai conhecer sem intermediários, sem fofoca, sem maquiagem, sem produção, ela com a essência dela, vai ser lindo. Eu estou com o coração disparado", garantiu Dolabella na mensagem de áudio enviada para a apresentadora Gaby Cabrini.

Vale lembrar que Dado e Wanessa reataram o namoro em 2022, após a cantora se divorciar em maio do mesmo ano. O ator e a artista se envolveram pela primeira vez entre 2000 e 2004.

