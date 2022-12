Vivienne Westwood já foi a palácio sem calcinha e fez peça polêmica com a rainha Elizabeth II

Estilista britânica, Vivienne Westwood foi considerada rainha da moda punk e morreu aos 81 anos nesta quinta, 29

Vivienne Westwood, ícone da moda punk, faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 81 anos. A estilista britânica fez história para além de suas peças, já tendo ido encontrar a rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham, sem roupas íntimas e até mesmo usando a imagem da monarca para criar uma polêmica camiseta estampada.

Apesar de sempre dizer publicamente que não dava tanta importância a premiações, ela recebeu duas grandes honrarias do governo britânico. No ano de 1992, ela ganhou uma medalha da Ordem do Império Britânico (OBE) devido ao trabalho que desenvolveu na indústria da moda e nas artes, e, sempre querendo chocar, ela apareceu no palácio sem calcinha.

Para provar que realmente estava sem a peça íntima, ela deu um giro em sua saia, que foi revelador para os fotógrafos da ocasião. "A única razão pela qual estou na moda é para destruir a palavra 'conformidade'", disse ela, em sua biografia do ano de 2014. "Nada é interessante para mim a menos que tenha esse elemento", completou. Além disso, no ano de 2006, ela recebeu o título de Dama, pela coroa inglesa.

Além disso, uma de suas peças mais conhecidas é uma camiseta estampada com o rosto da rainha Elizabeth II. Na estampa, a monarca aparece com uma tarracha na boca. A roupa foi criada a partir da mesma imagem utilizada para estampar a capa de God Save The Queen.

ARTISTA DEFENDEU MAIS LIBERDADE E SENSUALIDADE NO BRASIL

A estilista nunca negou seu lado transgressor. Conhecida por ser uma das personalidades que marcaram a moda punk e new-wave, ela defendeu que o Brasil apostasse na liberdade e sensualidade natural de seu povo .

Em entrevista concedida à revista Rolling Stone, ela comentou sobre o então lançamento de sua coleção para a Melissa, em 2008. Sempre dando opiniões fortes e questionando o mercado da moda, Vivienne disse que a imprensa tem um papel importante na formação de consumidores e tendências.