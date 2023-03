Rafa Kalimann aposta em look totalmente transparente para ir à praia

Rafa Kalimann deixou os seguidores babando com look ousado para curtir dia na praia

Rafa Kalimann (29) colocou o corpão para jogo na manhã desta quinta-feira, 09. A influenciadora conseguiu abrir um espaço em sua agenda lotada para curtir um dia na praia e se preparou com um look ousado. Além de apostar em um biquíni rosa, a morena cobriu a roupa de banho com um conjunto totalmente transparente.

Nos stories, Rafa explicou sua escolha: “A emoção da garota que vai conseguir meia diária para dar um mergulho no mar e ler um livro. O tanto que eu amo mar… Acho que vou usar esse lookinho, tô doida pra usar, mas não usei ainda… Rosa assim, rola?" Ela perguntou para uma amiga que filmou toda a preparação.

Em seguida, a ex-BBB publicou uma selfie no espelho posando com as peças transparentes e um biquíni rosa no mesmo tom. O clique evidenciou um detalhe de laço no decote e ainda valorizou o corpo escultural de Rafa. Em seguida, ela surgiu balançando os cabelos em um passeio de barco para chegar até a praia.

Rafa Kalimann aposta em look transparente - Reprodução/Instagram

Por fim, a morena concluiu a sequência com alguns registros na praia, e inclusive, tirou a camada de roupas transparentes para exibir seu o bumbum empinado usando somente o biquíni rosa claro em um clique correndo até o mar.

Rafa Kalimann curte dia na praia - Reprodução/Instagram

Apostando no carão, Rafa Kalimann rouba a cena ao fazer topless: ''Deusa''

Essa não foi a única vez que Rafa elevou a temperatura da internet. Na noite da última quarta-feira, 8, Rafa Kalimann deixou seus seguidores perplexos ao compartilhar alguns clique ousados sem a parte de cima das roupas para celebrar o Dia Internacional da Mulher em suas redes sociais.

"Consigo amar todas as mulheres que moram em mim", escreveu Kalimann ao legendar a publicação em que esconde os seios com os braços, a influenciadora recebeu chuva de elogios da web, que exaltou a beleza da gata no clique de topless.