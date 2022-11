Paolla Oliveira surge com look de couro sensual e abusa no decote

Paolla Oliveira decidiu usar uma produção mais rock n’ roll, com muito couro e correntes, e esbanjou sensualidade com um decote de respeito

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 16h18

O Halloween já acabou, mas parece que Paolla Oliveira (40) aproveitou o finalzinho da data especial para ousar com um look todo preto e com direito a muito couro. O visual com um ar mais rock n’ roll contava com calça e colete de couro, um mix de cintos e uma gargantilha do mesmo material. Como legenda das fotos, Paolla escreveu: “I will rock you!”, que traduzido para o português significa “Eu vou balançar você!”

A atriz decidiu usar um dos cintos por baixo do colete, que tampava apenas o necessário e proporcionou um senhor decote, valorizando as curvas de Paolla. Como sempre, ela recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação: “PAOLLA OLIVEIRA SUA MARAVILHOSA”, “Como pode ser tão linda assim? Dói? Me conta essa experiência!” e “Paolla você é a oitava maravilha do mundo que decote mais lindo meu amor”, disseram alguns seguidores da musa.

Paolla Oliveira exibe corpo escultural nas redes sociais

Paolla também deixou seus seguidores de boca aberta com o look escolhido para comparecer a um evento mediado pela TV Globo. Na última sexta-feira, dia 28, a atriz elegeu um conjunto de cropped e saia longa, com uma senhora fenda, todo de veludo feito na cor vinho. Essa produção valorizou o corpão da musa e deixou em evidência seu tanquinho e as pernas torneadas.