Marina Ruy Barbosa elege vestido de R$21 mil e fãs brincam: "Manta térmica"

Marina Ruy Barbosa apostou em peça de luxo para assistir desfile na Semana de Moda de Milão

Marina Ruy Barbosa (27) viajou à Itália para se unir a um time de celebridades internacionais que assistirão aos desfiles da Semana de Moda de Milão. Na tarde desta sexta-feira, 24, a ruiva conferiu algumas das novidades fashion na primeira fila e, para participar da ocasião, elegeu um vestido chiquérrimo.

A peça escolhida por Marina, um vestido longo plissado em tons metalizados com bordas assimétricas e amarração na cintura, é da grife Gucci e custa uma bagatela de R$21 mil, esgotada no site da marca. Já nos acessórios, a atriz carioca apostou em uma bolsa avaliada em R$17,6 mil no site da casa de moda italiana, compondo o look de milhões da ruiva.

Em seu Instagram, Marina colocou um óculos escuro e um batom vinho e fez carão ao posar com as peças de luxo. A atriz recebeu uma chuva de elogios nos comentários: “A descrição da perfeição”, disse uma admiradora. “Eu e a minha casa servimos a você, rainha!”, disse outra sobre o look digno da realeza. “Adorei a manta térmica”, brincou um terceiro com a cor da peça.

Marina também posou ao lado de famosos globais durante o desfile, como o rapper A$AP Rocky, marido da cantora Rihanna, os integrantes da banda italiana Maneskin, além da atriz italiana Benedetta Porcaroli.

Marina Ruy Barbosa ganha serenata na praia e se diverte

Recentemente, Marina Ruy Barbosa retornou ao Brasil e compartilhou alguns registros descontraídos enquanto curtia a orla do Rio de Janeiro, depois de voltar de uma viagem de negócios ao Marrocos.

O passeio rendeu até uma serenata e Marina se encantou enquanto um grupo de músicos cantava “Garota de Ipanema” de Tom Jobim. A canção foi dedicada especialmente à atriz, que jogou os longos cabelos ruivos, deu risada e dançou discretamente enquanto aproveitava a companhia dos bons amigos.