Marina Ruy Barbosa ganha serenata na praia e se diverte

Marina Ruy Barbosa curtiu um dia na praia acompanhada de alguns amigos no Rio de Janeiro

Depois de uma temporada curtindo uma viagem ao Marrocos, Marina Ruy Barbosa (27) está de volta às terras brasileiras e sua primeira parada foi pegar uma praia no Rio de Janeiro. A ruiva passou a tarde desta terça-feira, 14, no Valentine’s Day, o dia dos namorados internacional acompanhada de alguns amigos se divertindo na orla carioca.

O passeio rendeu até uma serenata e Marina se encantou enquanto um grupo de músicos cantava “Garota de Ipanema” de Tom Jobim. A canção foi dedicada especialmente à atriz, que jogou os longos cabelos ruivos, deu risada e dançou discretamente enquanto aproveitava a boa música e a companhia dos amigos em um restaurante na praia.

Marina Ruy Barbosa ganha serenata de músicos no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

A beldade, que está solteira desde o fim do namoro discreto com o deputado Guilherme Mussi no final de 2022, também fez questão de compartilhar um clique nos stories em solo brasileiro. Com as mãos no peito repleta de anéis, Marina admira o mar enquanto usa óculos escuros e exibe suas longas madeixas vermelhas: “Ela é carioca”, escreveu na legenda do clique.

Marina Ruy Barbosa curte dia no Rio - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos em viagem ao Marrocos

Na última sexta-feira, 10, Marina Ruy Barbosa deixou os seguidores babando ao abrir seu álbum de fotos de sua viagem a Marrocos. A atriz, que estreia uma produção internacional neste ano, compartilhou imagens em seu Instagram com diversos registros de tirar o fôlego. Nos stories, a ruiva surgiu durante um passeio de balão em que esbanjava sua beleza natural, usando pouca maquiagem.

A estrela também compartilhou uma selfie sua em um grande espelho, usando um sobretudo marrom por cima de um vestido cinza, e levava uma mochila de couro nos ombros, além de alguns cliques ao lado dos pais, que a acompanharam no destino exótico e comemoração o aniversário do patriarca da família, Paulo Ruy Barbosa, por lá.