Marina Ruy Barbosa arranca elogios da web ao surgir com vestido verde em praia paradisíaca: ''Tão linda!''

Marina Ruy Barbosa arrancou uma série de elogios da web ao esbanjar estilo usando um vestido verde em praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 13h28 - Atualizado às 13h28

Nesta sexta-feira, 15, Marina Ruy Barbosa (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir o seu look do dia. A atriz fez um passeio em uma praia paradisíaca e apostou em um vestido verde neon, combinando com uma sandália plataforma preta e uma bolsinha roxa, fazendo uma série de registros deslumbrantes.

Na legenda, ela apenas escreveu: "A carinha de felicidade!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa como sempre!", escreveu um. "Tão linda", falou outro. "Perfeita!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Marina Ruy Barbosa usando um vestido verde neon elegante em praia paradisíaca: