Luxo ou despojado? Renata Alves revela estilo de moda preferido: "Me convence mais"

Em entrevista à CARAS, Renata Alves explicou escolha de look branco para celebrar festa de 30 anos da revista

Quem vê Renata Alves (49) toda produzida nas manhãs do programa Hoje em Dia, nem imagina que ela gosta mesmo é de usar um visual mais despojado no seu dia a dia. Nesta segunda-feira, 4, ela esteve na festa de 30 anos da revista CARAS e comentou sobre sua ligação com o mundo da moda.

Em conversa com a colunista Paula Martins, a apresentadora confessou que preza pelo conforto na hora de escolher o look perfeito para determinadas ocasiões. "Ultimamente eu estou mais antenada na moda", disse ela.

"Eu gosto muito do despojado, do confortável, mas tem situações que a gente precisa ser camaleoa. Então eu sempre estou acompanhando, não sou uma pessoa totalmente ligada à moda, mas a gente busca estar antenada", conta.

Para o evento, que contou com uma apresentação mais do que especial da cantora Daniela Mercury, a sergipana escolheu um conjunto de terninho e calça branca, com detalhes prateados. Além disso, optou por acessórios brilhantes, porém discretos.

"Geralmente no Hoje em dia eu tenho uma pessoa que faz o meu figurino todos os dias, mas esse fui eu. Queria algo mais despojado, porém moderninho e confortável, sabe? Eu acho que eu tô naquela fase que o conforto me convence mais do que propriamente a moda em si", explicou.

Ainda durante o bate-papo, a colega de César Filho, que também esteve no evento, comentou sobre como a CARAS se tornou referência nacional quando o assunto é o mundo fashion. "Eu acho que a CARAS é referência em vários assuntos e não poderia ser diferente na moda também. É aquela coisa meio que dita a moda", disse ela, que assume que sempre se preocupou bastante com o visual quando era convidada para estampar a revista: "Porque você e as pessoas, os leitores, estão de olho. Quando a gente vai sair na CARAS, a gente se preocupa".