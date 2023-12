Lula surpreende com meias divertidas em evento; saiba detalhes do item

Presidente Lula acabou roubando a cena em evento após aparecer com visual pouco comum para um chefe de estado

Já entrando no clima do recesso de final de ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou atenção nesta quinta-feira, 14, durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Isso porque ele estava usando meias pouco comuns para um evento político.

Apesar de ter discursado para centenas de pessoas sobre políticas públicas específicas para a juventude, o que acabou roubando a cena mesmo foram as meias do presidente. Isso porque elas eram bordadas com desenhos de cactos, algo pouco comum para um chefe de estado.

Sem se incomodar com os comentários das pessoas, ele compartilhou alguns registros exibindo o item de moda em seu perfil do Instagram. O visual rendeu elogios de algumas pessoas, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também já foi flagrado usando meias divertidas em eventos oficiais do governo.

"Ficaram ótimas, presidente Lula. Ninguém fica triste ou perde a energia vestindo meias divertidas", disse Alckmin, que recebeu uma resposta do presidente através de uma postagem mais específica no Twitter: "Estou aprendendo com você, companheiro Geraldo".

"Moda lançada por Geraldo Alckmin já é tendência no Brasil e na Europa: meias coloridas e divertidas que se destacam no figurino tem se tornado uma febre pelo país é a nova da moda entre brasileiros e europeus", reagiu outro internauta.

Estou aprendendo com você, companheiro Geraldo. https://t.co/zGE16SUEWl — Lula (@LulaOficial) December 15, 2023

LULA RECEBEU CRÍTICA DE CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta semana e surpreendeu ao fazer uma crítica para o presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

Em um trecho da entrevista, ele foi questionado pelo editor-chefe da Revista CARAS, Fabricio Pellegrino, sobre quem gostaria de entrevistar em seu podcast. Então, Nóbrega contou que gostaria de entrevista o presidente Lula e fez uma crítica para a história do político ao dizer que gostaria de perguntar para ele como foi feito eleito sem ter um diploma de ensino superior.

“O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que recebeu na vida? Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil... ser presidente da República? Por isso que o país está desse jeito”, desabafou. Logo depois, ele disse que não é petista. “Não misturo meu trabalho com os meus ideais”, afirmou.