Jojo Todynho mostra look e dispara: ‘Agora é só shortinho e cropped'

LOOK DO DIA

Com a autoestima lá em cima, Jojo Todynho surgiu em suas redes sociais com conjuntinho rosa; a funkeira está pesando 33 kg a menos após bariátrica

Jojo Todynho mostrou que está apostando em um novo visual. A cantora surgiu nas redes sociais, nesta quinta-feira, 21, para revelar que, agora, irá investir em looks curtinhos. "Só shortinho e cropped", como a artista ressaltou ao exibir um conjunto rosa curtinho que valorizou seu corpo.

Ela apareceu nos stories do seu perfil no Instagram para mostrar o look e brincou: "Toda curtinha ela, tá?". Em seguida, adiantou: "Se preparem, porque agora é só shortinho e cropped".

Jojo Todynho mostra look rosa composto por shortinho e cropped e dispara: 'Se preparem' pic.twitter.com/pyeOHRqHQv — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) December 21, 2023

Recentemente a voz de ‘Que tiro foi Esse’ comemorou uma nova conquista em relação ao seu corpo, após perder mais de 30 kg depois de ter feito uma cirurgia bariátrica. Nesta terça-feira, 19, a funkeira postou um vídeo vestindo um shorts jeans e falou sobre ter entrado na peça.

Segundo a futura advogada, há anos ela não conseguia usar um modelo da roupa por conta de seu tamanho. Com as curvas menores depois da cirurgia de estômago, a famosa comentou que não apenas entra na peça, como também ela fica larga em seu corpo.

"Sabe quanto anos eu não uso shorts jeans? Muitos anos, olha isso, olha que sobra, isso aqui é um 54. Gente, tenho esse shorts há muitos anos e nunca usei, falei: 'ah vou botar um jeans pra ver se entra', entrou e ainda tá largo na cintura. Que delícia", celebrou a mudança.

Jojo Todynho rebate crítica sobre sua árvore de Natal

Jojo Todynho não ficou quieta ao ver uma crítica sobre a decoração de sua árvore de Natal. Em sua rede social, ela postou um vídeo exibindo como ficou o objeto montado por uma especialista e surgiu radiante com o resultado.

A famosa pediu uma grande árvore repleta de enfeites exuberantes. Bolas e até ursos de pelúcia fizeram parte da decoração, que acabou sendo criticada por uma internauta. A pessoa escreveu que achou exagerada a escolha e um dinheiro gasto desnecessariamente. Sem deixar barato, Jojo Todynho então logo respondeu relembrando que a casa é sua. "Faz na tua casa do jeito que você gosta, na minha eu faço do jeito que eu quero", disparou a futura advogada.