Jojo Todynho rebate crítica sobre sua árvore de Natal: 'Jeito que eu quero'

Após exibir decoração de sua árvore de Natal, montada por especialista, Jojo Todynho rebate comentário criticando seus enfeites

A cantora Jojo Todynho não ficou quieta ao ver uma crítica sobre a decoração de sua árvore de Natal. Em sua rede social, ela postou um vídeo exibindo como ficou o objeto montado por uma especialista e surgiu radiante com o resultado.

A famosa pediu uma grande árvore repleta de enfeites exuberantes. Bolas e até ursos de pelúcia fizeram parte da decoração, que acabou sendo criticada por uma internauta. A pessoa escreveu que achou exagerada a escolha e um dinheiro gasto desnecessariamente.

"Pelo amor de Deus, Natal não é montar árvore com um tanto de enfeite desse que não tem nada haver com Natal tanto dinheiro gastado numa besteira dessa que colocar a representação do Natal na sua casa monta um Presépio ele sim representa o Natal um lugar tão simples e singelo onde nasceu nosso senhor é espero que esse ano ele nasça novamente mas no coração de todo povo que precisa da sua presença", escreveu a mulher.

Sem deixar barato, Jojo Todynho então logo respondeu relembrando que a casa é sua. "Faz na tua casa do jeito que você gosta, na minha eu faço do jeito que eu quero", disparou a futura advogada.

Ainda nesta terça-feira, 19, a cantora provou que está mais focada do que nunca e superando seus limites, arriscando-se até no crossfit. Vale lembrar que, no final de semana, ela foi parar na delegacia após protagonizar uma discussão com uma mulher em uma feira.

Jojo Todynho se pronuncia após discussão

A cantora Jojo Todynho se pronunciou após protagonizar uma discussão em uma feira em Fortaleza na noite deste sábado, 16. Após a encrenca com uma mulher, que teria a chamado de "preta arrogante", a artista gravou stories para explicar o que aconteceu.

Segundo a futura advogada, durante o passeio no local, a mulher a parou pedindo para que fosse a sua loja gravar vídeo com um produto. Jojo Todynho se recusou e foi então que foi insultada pela pessoa de maneira racista.

"Aí veio uma senhora, que já tá nas páginas de fofoca, falou assim pra mim: 'você pode ir na minha loja que eu vou te dar um presente e você me marcar no Instagram?', aí eu falei pra ela: 'não, obrigada, não quero não', ai ela falou assim: 'esses pretos é tudo arrogante'", contou o que houve.

🚨AGORA: Jojo Todynho discutindo com mulher após ser chamada de “preta arrogante”. pic.twitter.com/CS2DyOQU8P — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 17, 2023