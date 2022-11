Jade Picon se joga na tendência de usar lenço com boné em evento na capital paulista

Jade Picon utilizou tendência de moda e combinou lenço amarrado na cabeça com boné, neste último fim de semana

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h26

A influenciadora digital, ex-BBB e atriz Jade Picon (21) exibiu neste último fim de semana durante evento na capital paulista, um look composto por um conjunto de veludo marrom, com referências aos anos 1970 e 2000, para enfrentar o frio de São Paulo.

Apesar do top cropped, ela complementou a combinação com lenço amarrado na cabeça, boné e óculos de sol, mesmo já estivesse quase escurecendo. As peças juntas são uma tendência de moda para ser utilizada tanto no frio quanto no calor e de quebra, protege dos raios solares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Além dessa tendência, a produção de Jade foi composta por algumas outras. O abdômen à mostra ficou ainda mais em evidência pelo detalhe do cós da calça virado e aberto para baixo. Para dar um charme extra ao look, enfeitou a região com pele à mostra com body chain (corrente de corpo), na cintura.

O estilo esportivo relaxado é completado com a calça de barra longa, que arrasta no chão. Essa é uma tendência para que aposta em algo mais descolado. Para finalizar o look, nos pés, um tênis grande e estruturado.

Nos Stories do Instagram, Jade disse: "Eu vim para o festival, eu vim para São Paulo. Eu vim para esse friozinho". No vídeo, escreveu: "A felicidade de quem quase não gosta de um festival."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon fala sobre críticas à sua atuação

Na noite da última sexta-feira, 05, Jade Picon (21) foi ao seu Instagram fazer uma live com seus seguidores e comentou sobre as críticas negativas que vem recebendo sobre sua atuação na novela “Travessia”.

“É necessário, eu não esperava nada de diferente. Eu acho que é importante. Tem críticas que são construtivas, tem críticas que são um pouco mais agressivas, mas é você saber filtrar e saber usar para seu próprio crescimento”, ela argumentou.