Jade Picon escolhe look típico para usar no Catar e mostra beleza surreal

Jade Picon aproveitou que está no Catar para curtir a Copa do Mundo e esbanjou muita beleza usando roupas típicas

Jade Picon (21), assim como muitos outros famosos, aproveitaram a Copa do Mundo para visitar o Catar e conhecer a cultura e os pontos turísticos do país. Nesta terça-feira, dia 29, Jade foi ao mercado de Souq Waqif, um dos mais tradicionais, e fez sucesso usando um traje típico.

A atriz compartilhou com seus seguidores uma foto usando um lenço, aparentemente básico, cobrindo a cabeça. Mas esse lenço basiquinho é na verdade da marca de luxo Burberry e custa alguns mil reais. Jade também usou a sua marca registrada, o delineado bem puxado, o que realçou ainda mais o seu olhar e a beleza surreal.

Nos comentários, alguns seguidores elogiaram e outros brincaram: “Obrigada por toda essa beleza na nossa timeline”, “Cuidado para os sheiks não te roubarem kk”, “Uma hora dessas os sheik já ofereceram o reinado do Qatar pra ela”, “Esse lenço paga um ano do meu convênio” e “Parece uma pintura de tão linda”, foram alguns dos comentários.

Jade Picon assiste jogo da seleção brasileira diretamente do Catar

Jade também compartilhou com os seus fãs o momento em que desembarcou no país para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou um pouco de sua chegada no país árabe, desde a viagem até o hotel. “Boa noite já em Doha! Tô pronta para o jogo. Palpites para o resultado?”, escreveu ela na legenda da publicação que fez.

A atriz assistiu a partida entre Brasil e Suíça, que acabou em 1 x 0 para o Brasil. No seu Instagram ela também compartilhou o look escolhido para o estádio. Um conjunto verde e off-white, composto por calça flare e camiseta polo. O tênis verde e os detalhes em verde na maquiagem fecharam o visual com chave de ouro.

