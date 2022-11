Isis Valverde deixa sutiã à mostra em look escolhido para acompanhar a Copa do Mundo

Isis Valverde misturou sensualidade e conforto ao deixar sutiã à mostra em look para Copa do Mundo

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 11h05

A atriz Isis Valverde (35) fez uma combinação que misturou sensualidade e conforto em um look diferenciado para entrar no clima da Copa do Mundo, neste domingo, 06.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, em parceria com uma marca de moda íntima, a atriz apareceu com sutiã de renda à mostra, em tom neon de verde. A peça custa R$ 129.

O visual também conta com o ar casual do moletom, que incluiu jaqueta preta e branca aberta e calça com o cós dobrado para seguir a tendência da cintura baixa.

Os cabelos estavam soltos e levemente ondulados, acompanhando maquiagem leve em tons de nude.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Mãe de Isis Valverde surge em fotos raras com a atriz e rouba a cena com beleza

A mãe de Isis Valverde fez aniversário nos últimos dias e a atriz compartilhou fotos inéditas com ela, também neste domingo, 06, para celebrar mais um ano da vida dela.

Nos registros raros, a famosa surgiu aproveitando momentos cheios de amor com ela e com o filho, Rael (03). A artista usou os cliques para escrever uma declaração para a mãe.

"Dia 05 foi dia dela, minha rainha que me ensinou a remar no mar da vida! Mãe que Deus te proteja e te guie, que sua vida seja regada de muita saúde, sorrisos e amores, te amo infinito!", declarou Isis.

“Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio. Adivinhar sentimentos. Encontrar a palavra certa nos momentos incertos. Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar", contou a atriz sobre a personalidade da mãe.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza de mãe e filha. "Lindas", admiraram os seguidores. "Quanta beleza junta viu", notaram outros.