Giovanna Ewbank repete blusa usada por Flávia Alessandra; peça custa R$1.7 mil

LOOK COUNTRY

Atrizes Giovanna Ewbank e Flávia Alessandra utilizaram a mesma blusa verde de franjas

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h04

A atriz e modelo Giovanna Ewbank (36) repetiu, em seu Instagram, a mesma blusa verde de franjas utilizada por Flávia Alessandra (48), a eterna vilã Cristina, da novela da Rede Globo, Alma Gêmea. Trata-se de um modelo que custa R$ 1.751.

A franja ocupa toda a manga comprida e as costas da peça, que é feita em 100% viscose. O comprimento é cropped e tem gola alta, com zíper atrás. A franja leva um ar country ao look.

As duas apostaram na blusa, mas fizeram looks totalmente diferentes, combinando com outras tendências bem atuais.

Giovanna Ewbank usou a blusa com uma peça preta curta e bota que também está em alta: o solado colorido, também verde combinando com a cor da blusa. Também compôs com bolsa verde.

Já Flávia Alessandra combinou a blusa de franjas com meia-calça laranja, usada por baixo de calça jeans. Assim, a meia aparece apenas na barriga e nos pés e contrasta com o tom da parte de cima.

Compare os looks das duas:

Giovanna Ewbank conta qual foi a peça de roupa mais cara que já usou

Apaixonada por moda, Giovanna Ewbank, de 35 anos, contou ao Gshow qual foi a peça de roupa mais cara que já usou. Foi um look inteiro durante um evento de gala.

A atriz usou um vestido rosa da marca com fivelas e detalhes dourados, que completou o look com um chapéu rosa, sandália de correntes, colar e presilhas douradas. O vestido custa R$ 24,6 mil.

Giovanna acredita que a escolha por peças coloridas e com brilho foi feita após o reflexo da pandemia da covid. "Fiquei nesse período de dois anos mergulhada na maternidade, com pandemia, e acho que isso acabou refletindo na minha maneira de me vestir e expressar", pontuou.

"A gente estava usando roupas de casa, confortáveis. Esse momento da moda, meu e de todo mundo, é esse reflexo de 'vamos viver', o que a gente ficou dois anos sem poder", acrescentou.