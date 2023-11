Gala do ‘Terror' aguça criatividade de famosos

Heidi Klum pilota tradicional festa de Halloween em noite de looks excêntricos

É impossível falar de Halloween sem citar Heidi Klum (50). A eterna top model é uma entusiasta da data e se tornou anfitriã da mais tradicional festa de Dia das Bruxas dos EUA. Com produções para lá de criativas, a alemã não mede esforços para entrar no clima da noite e, ano após ano, se supera. Desta vez, a escolha foi uma fantasia de pavão, com realismo extremo e direito a penas vivas, formadas por integrantes do Cirque Du Soleil. “Foram seis horas para fazer isso. Gosto do Halloween porque gosto da transformação e sempre quero surpreender as pessoas”, disse ela, que na última edição causou furor ao surgir vestida de verme.

A gala com atmosfera de ‘terror’ teve a cidade de NY como palco e contou com tempero verde e amarelo: Sabrina Sato (42), GKay (30), além de Valentina Sampaio (26) marcaram presença. “Uma produção assim não surge de repente. Foram quase quatros horas para chegar ao resultado final dessa beleza”, contou Sabrina, cujo look foi intitulado de A Sonâmbula e o seu Namorado Imaginário. Já GKay se inspirou em Kate Perry (39) e surgiu com figurino idêntico ao usado pela cantora no clipe Dark Horse. O costeiro dourado, aliás, era o original! “Estou nervosa! É surreal ser convidada para o Halloween da Heidi”, celebrou ela.

Na lista de convidados, destaque para nomes como Camila Cabello (26), Becky G. (26) e H.E.R. (26. “A festa do medo e do terror que todo mundo gosta!”, frisou Becky, de Noiva-Cadáver. E para o próximo ano, podem esperar uma festa ainda mais emblemática. “Já sei até qual será a minha fantasia!”, adiantou Heidi, ao fim do evento. “Hoje, só posso dizer que meus pés estão doendo de tanto dançar!”, finalizou ela.

