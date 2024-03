Fendi traz visão do futuro para a alta-costura: 'Trazer a próxima geração'

Estilista britânico da Fendi, Kim Jones trabalha com sofisticação e textura para provocar experiências sensoriais

O estilista britânico Kim Jones (50) trouxe a sua visão do futuro para a alta-costura. Além de trabalhar o tema de uma forma extremamente sofisticada por meio de vestidos de linha reta, das texturas que provocam uma série de experiências sensoriais, das peças que são incomuns nas coleções couture, como os tops bem curtos, os vestidos ajustados em texturas caneladas, os decotes mais retos e as peças com intervenções em formas orgânicas, o futuro idealizado por Jones também chega às técnicas da marca.

A Fendi, afinal, é tradicionalmente reconhecida por suas peças feitas de pele e com os movimentos atuais voltados para a sustentabilidade e a proteção dos animais, práticas assim são, além de desnecessárias e obsoletas, extremamente malvistas. Jones trouxe casacos exuberantes com texturas que imitam pele de maneira tão similar que causa dúvida. Mas é a tecnologia têxtil que renova métodos de produzir o luxo e torna a moda mais próxima de agendas urgentes como as causas climáticas e a de direitos dos animais.

A narrativa futurista também se manifesta nas saias de comprimento mídi e com texturas metalizadas, nos vestidos inteiramente bordados de material prateado e dignos de importantes premiações, nos casacos sempre rigorosamente estruturados e nos acessórios, especialmente os calçados e bolsas metalizados, nos óculos de estética esportiva e nas luvas bordadas.

O futuro que o estilista materializa na temporada é importante porque vai muito além do visual e abrange um contexto otimista de que processos mais éticos na moda ainda serão uma realidade unânime. “Para mim, a Fendi sempre representou a família. Quando entrei, queria trazer a próxima geração. Gosto que a Fendi seja a Fendi; não sou eu. Eu nunca quis ter meu nome em nada. Não estou interessado nisso. Gosto de entender quais os pilares da marca e trabalhar para elas, por isso sou bem-sucedido”, já disse ele.

