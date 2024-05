Estilista evoca moda da arte barroca com coleção moderna e poética

Estilista paraense, Ana Luisa Fernandes personifica inspirações barrocas em detalhes sensíveis e design delicado de novas criações

A arte sempre foi um segmento importante na criação da identidade da Aluf. A estilista paraense Ana Luisa Fernandes (28) tem os movimentos artísticos como uma de suas principais fontes de inspiração, o que torna suas criações extremamente sensíveis e harmônicas com o presente. Essa junção entre o corpo, a mente e a expressão que norteia o trabalho de Ana Luisa dá vida ao requinte da Aluf, que nesta temporada é inspirada pela arte barroca.

Prosopopeia é o nome da coleção e o uso dessa figura de linguagem não poderia ser mais adequado à narrativa apresentada, já que Ana Luisa consegue personificar todas as suas inspirações barrocas por meio de detalhes mais sensíveis e design delicado, que incitam o olhar e o desejo. Aqui looks monocromáticos em tons tradicionais de branco, preto e terrosos claros ganham amplitudes estratégicas que formam dimensões modernas e, ao mesmo tempo, poéticas.

Destaque para os volumes aplicados na região da cintura e do quadril, que manifestam toda dramaticidade da arte barroca, seja por meio das estruturas mais rígidas, cintos largos que quase chegam ao status de corsets ou com rufos teatrais e ultrafemininos que evocam a própria moda do período barroco.

As intervenções como drapeados, plissados e os trabalhos com camadas de tecidos formam as construções estéticas delicadas, com certo movimento, mas com forte energia urbana, já que a estilista consegue unir características românticas com doses contemporâneas de forma muito orgânica e eficaz. Chama ainda a atenção o exímio trabalho técnico nas flores de proporções surreais aplicadas em saias, blusas, vestidos e casacos que reforçam toda a competência técnica da estilista e de sua equipe, além do apurado senso estético para materializar uma reprodução floral tão fiel e de maneira tão bela.

