Deborah Secco ostenta corpão em vestido de couro coladíssimo: ''Maravilhosa''

Para entrevista, atriz Deborah Secco aposta em vestido de couro coladíssimo e beleza rouba a cena

Redação Publicado em 09/06/2022, às 12h23

A atriz Deborah Secco (42) voltou a movimentar as redes socais na noite na manhã desta quinta-feira, 09.

Repleta de estilo, a global impressionou ao compartilhar uma sequência de cliques com um vestido deslumbrante e sensual, para uma conversa no PocCast.

Bronzeada, ela apostou em um vestido de couro claro, que destacou ainda mais as suas curvas esculturais.

De madeixas onduladas, com as pontas claras, ela optou por completar a peça com um sapato animal print e acessórios dourados.

Os seguidores logo enalteceram a beleza da musa com uma enxurrada de elogios. “Linda demais”, dispararam. “Maravilhosa”, continuaram. “A beleza da mulher brasileira", destacou um terceiro.

Deborah Secco aposta em vestido de couro coladíssimo e beleza rouba a cena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco dança com a filha ao som de 'Acorda, Pedrinho':

Recentemente, Deborah Secco encantou a web ao surgir dançando com a herdeira, Maria Flor, do casamento com Hugo Moura. Mãe e filha esbanjaram simpatia e molejo ao som de Acorda Pedrinho, nova música que está fazendo sucesso nas redes. "Eu e ela acordando os Pedrinhos por aí... Vem dançar com a gente", disse a famosa.